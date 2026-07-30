Detienen a Virginia y Diana por presunto despojo de casa en la Del Valle, en CDMX, tras protestas vecinales

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó la aprehensión de Virginia “N” y Diana “N”, señaladas por su presunta participación en el delito de despojo relacionado con el inmueble ubicado en Cerrada de Matías Romero número 18, en la colonia Del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez, un caso que derivó en movilizaciones vecinales para exigir la intervención de las autoridades. Las detenciones fueron dadas a conocer la noche del 29 de julio, horas después de que la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, y el secretario de Gobierno, César Cravioto, sostuvieron una reunión con vecinos afectados por presuntos casos de despojo, en la que acordaron dar seguimiento individual a 61 asuntos relacionados con este delito.

FISCALÍA INFORMA LA CAPTURA DE VIRGINIA “N” Y DIANA “N” En un comunicado, la FGJCDMX señaló que agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron y aprehendieron a ambas mujeres en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Posteriormente, fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedaron a disposición de un juez de control. La institución informó que las órdenes de aprehensión fueron obtenidas como parte de una investigación por el probable delito de despojo relacionado con hechos ocurridos en un inmueble de la colonia Del Valle. LA INVESTIGACIÓN INICIÓ TRAS UNA DENUNCIA PRESENTADA EL 21 DE JULIO De acuerdo con la Fiscalía, la carpeta de investigación comenzó el 21 de julio de 2026, cuando la propietaria del inmueble recibió alertas del sistema de seguridad instalado en la vivienda ubicada en Cerrada de Matías Romero 18. Según las indagatorias, la denunciante detectó la presencia de personas al interior del inmueble sin su consentimiento. Para integrar la investigación, el Ministerio Público recabó entrevistas de la denunciante y de nueve testigos, analizó videograbaciones, realizó inspecciones ministeriales e incorporó diversos dictámenes periciales, entre ellos uno en materia de cerrajería. Con esos datos de prueba, la Fiscalía solicitó y obtuvo de un juez de control las órdenes de aprehensión contra ambas personas.

EL INMUEBLE PERMANECE ASEGURADO La Fiscalía informó que el inmueble fue asegurado el 25 de julio con el propósito de preservar el lugar y evitar que continuara la afectación denunciada. Posteriormente, el 28 de julio, un juez de control ratificó dicha medida cautelar. La dependencia indicó que la investigación forma parte del seguimiento integral a diversos casos de posibles despojos registrados en la colonia Del Valle, donde durante 2026 se han iniciado 30 investigaciones. Asimismo, señaló que un equipo especializado analiza los expedientes para identificar posibles coincidencias en los métodos de operación, vínculos entre los casos y otras personas que pudieran estar involucradas. VECINOS HABÍAN SEÑALADO A UNA DE LAS PRESUNTAS RESPONSABLES Antes de que la Fiscalía confirmara las detenciones, vecinos de la colonia Del Valle Centro habían identificado públicamente a Virginia “N” como presunta responsable de la ocupación del inmueble de Matías Romero 18. También señalaron que presuntamente era funcionaria pública del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX). Durante una conferencia realizada el 28 de julio, la fiscal Bertha Alcalde Luján aclaró que la persona mencionada no era funcionaria pública, sino que contaba con una certificación otorgada por el Poder Judicial como mediadora, condición que, afirmó, es distinta al desempeño de un cargo dentro del tribunal. La fiscal también explicó que la detención no podía realizarse de manera inmediata tras la denuncia, ya que era necesario integrar la carpeta de investigación y reunir los elementos suficientes para solicitar una orden judicial. “No es que vengan y denuncien y de manera inmediata nosotros podamos ordenar la detención de una persona que es señalada por el despojo. Eso requiere que nosotros vayamos a integrar una investigación y solicitar una orden de aprehensión si es el caso o poder judicializar de otras maneras como lo establece el Código Nacional”, declaró. EL CASO DERIVÓ EN BLOQUEOS VECINALES El caso generó diversas movilizaciones de habitantes de la colonia Del Valle. Después de la denuncia presentada el 21 de julio, vecinos mantuvieron durante tres días un bloqueo en el cruce de avenida Coyoacán y Matías Romero para exigir la intervención de las autoridades. El 23 de julio, la alcaldía Benito Juárez solicitó a la Fiscalía resolver el caso de manera pronta y expedita. Un día después, la dependencia informó que mantenía abierta la investigación y que agentes de la Policía de Investigación realizaban diligencias. Finalmente, el 29 de julio, la fiscal Bertha Alcalde Luján y el secretario de Gobierno, César Cravioto, sostuvieron un encuentro con representantes vecinales y habitantes de la alcaldía Benito Juárez, quienes entregaron un pliego petitorio e información relacionada con distintos casos de presunto despojo.

CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES La Fiscalía capitalina informó que las investigaciones continuarán para esclarecer plenamente los hechos, determinar si existen otras personas relacionadas con el caso y proteger el patrimonio de las personas afectadas. Asimismo, recordó que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y al principio de presunción de inocencia, Virginia “N” y Diana “N” deben ser consideradas inocentes y tratadas como tales durante todas las etapas del procedimiento, mientras no exista una sentencia firme emitida por la autoridad judicial competente.