Desarticulan célula ligada a ataque en campo de futbol en Yautepec, Morelos

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México
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    Desarticulan célula ligada a ataque en campo de futbol en Yautepec, Morelos
    La agresión ocurrió el 30 de junio, cuando las víctimas se encontraban en un evento público para observar un partido. Cortesía

Fuero detenidos cuatro de sus integrantes, informó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch

CUERNAVACA, MOR.- Una célula delictiva vinculada con el ataque armado que dejó tres muertos y nueve heridos en un campo de fútbol, en el municipio de Yautepec, fue desarticulada con la detención de cuatro de sus integrantes, informó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

La agresión ocurrió el 30 de junio, cuando las víctimas se encontraban en un evento público para observar un partido.

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“Se desarticuló la célula responsable de una agresión armada ocurrida el 30 de junio en Yautepec, donde lamentablemente tres personas perdieron la vida y nueve resultaron lesionadas mientras se encontraban en un evento público para ver un partido de futbol”, afirmó.

El funcionario explicó que el seguimiento mediante cámaras, el análisis de información y las labores de campo permitieron reconstruir la ruta de escape e identificar a los responsables.

DETIENEN AL OPERADOR DE CÉLULA DELICTIVA

Como resultado de las investigaciones fueron detenidas cuatro personas, entre ellas Eugenio “N”, identificado por el gobierno federal como uno de los principales operadores de la célula en Morelos.

“Derivado del análisis de inteligencia fueron detenidas cuatro personas, entre ellas Eugenio ‘N’, identificado como uno de los principales operadores de esta célula delictiva en Morelos”, señaló.

La Fiscalía estatal había informado el 11 de julio sobre las capturas de América Alejandra “N”, Eugenio “N” y Ulises “N”. Harfuch no identificó al cuarto detenido ni precisó la fecha de su aprehensión.

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El Secretario también reportó la detención de un adolescente por su probable responsabilidad en el asesinato de cuatro integrantes de una familia, cometido el 17 de julio en Jonacatepec.

La captura mediante una orden de aprehensión por homicidio calificado fue anunciada ayer por la Fiscalía de Morelos. En el mismo operativo fueron detenidas otras dos personas por delitos contra la salud y resistencia de particulares.

ACCIONES CONTRA LA EXTORSIÓN

Por otro lado, en acciones contra la extorsión en Cuautla, las autoridades detuvieron a Gilberto Margarito “N”, Verónica “N” y Eligio “N”, señalados como responsables de cobros de piso contra comerciantes.

Posteriormente fue cumplimentada una orden de aprehensión contra Diana Montserrat “N” por el mismo delito, mientras que otras cuatro personas fueron capturadas por un caso de extorsión en Jiutepec.

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Del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026, las autoridades detuvieron a más de 2 mil 200 personas por delitos de alto impacto y aseguraron 519 armas de fuego, más de 14 mil cartuchos y 858 kilos de droga en Morelos.

El Ejército y la Marina también desmantelaron seis laboratorios clandestinos dedicados a la producción de metanfetaminas.

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