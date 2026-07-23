$!Detienen tras 29 años a presunto implicado en intento de secuestro del dueño del World Trade Center

La captura se realizó después de casi tres décadas de que el sospechoso permaneciera prófugo de la justicia. Tras su detención, quedó a disposición de un juez de control, quien determinará su situación jurídica por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y privación ilegal de la libertad.

Armando Flores Quezada fue detenido el pasado 16 de julio en San José del Cabo, Baja California Sur, por su presunta participación en el intento de secuestro del empresario Juan Antonio Gutiérrez Cortina, entonces propietario del World Trade Center de la Ciudad de México, ocurrido en septiembre de 1996.

LA DETENCIÓN SE REALIZÓ MEDIANTE UN OPERATIVO CONJUNTO

De acuerdo con la información disponible, la localización de Armando Flores Quezada fue resultado de trabajos de inteligencia e investigaciones de campo realizados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en coordinación con autoridades de Baja California Sur.

La detención se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de aprehensión y mediante un oficio de colaboración entre ambas entidades.

El presunto implicado fue ubicado en el cruce de las calles Los Pirules y Jacarandas, frente a la empresa de transporte Cabo del Mar, en San José del Cabo, donde fue arrestado por agentes ministeriales.

EL CASO OCURRIÓ EN SEPTIEMBRE DE 1996

La investigación está relacionada con un intento de secuestro ocurrido en septiembre de 1996, cuando el empresario Juan Antonio Gutiérrez Cortina viajaba a bordo de un automóvil BMW acompañado de su chofer.

Según las indagatorias, un grupo de hombres armados interceptó el vehículo con la intención de obligar a sus ocupantes a descender para privarlos de la libertad.

Al no lograr que las víctimas abandonaran la unidad, los agresores presuntamente realizaron múltiples disparos dirigidos hacia el área del conductor, sin saber que el vehículo contaba con blindaje, lo que evitó que el ataque consumara sus objetivos.

Tras los hechos, Armando Flores Quezada, quien entonces tenía residencia en la delegación Magdalena Contreras, en la Ciudad de México, presuntamente huyó para evadir la acción de la justicia.