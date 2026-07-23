Detienen tras 29 años a presunto implicado en intento de secuestro del dueño del World Trade Center

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    Detienen tras 29 años a presunto implicado en intento de secuestro del dueño del World Trade Center
    Armando Flores Quezada fue capturado en San José del Cabo tras permanecer casi 29 años prófugo por el intento de secuestro de Juan Antonio Gutiérrez Cortina. Redes sociales

Armando Flores Quezada fue detenido en Baja California Sur por el intento de secuestro del empresario Juan Antonio Gutiérrez Cortina en 1996

Armando Flores Quezada fue detenido el pasado 16 de julio en San José del Cabo, Baja California Sur, por su presunta participación en el intento de secuestro del empresario Juan Antonio Gutiérrez Cortina, entonces propietario del World Trade Center de la Ciudad de México, ocurrido en septiembre de 1996.

La captura se realizó después de casi tres décadas de que el sospechoso permaneciera prófugo de la justicia. Tras su detención, quedó a disposición de un juez de control, quien determinará su situación jurídica por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y privación ilegal de la libertad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/detienen-en-saltillo-a-hombre-buscado-por-secuestro-en-cdmx-HA20648483

LA DETENCIÓN SE REALIZÓ MEDIANTE UN OPERATIVO CONJUNTO

De acuerdo con la información disponible, la localización de Armando Flores Quezada fue resultado de trabajos de inteligencia e investigaciones de campo realizados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en coordinación con autoridades de Baja California Sur.

La detención se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de aprehensión y mediante un oficio de colaboración entre ambas entidades.

El presunto implicado fue ubicado en el cruce de las calles Los Pirules y Jacarandas, frente a la empresa de transporte Cabo del Mar, en San José del Cabo, donde fue arrestado por agentes ministeriales.

EL CASO OCURRIÓ EN SEPTIEMBRE DE 1996

La investigación está relacionada con un intento de secuestro ocurrido en septiembre de 1996, cuando el empresario Juan Antonio Gutiérrez Cortina viajaba a bordo de un automóvil BMW acompañado de su chofer.

Según las indagatorias, un grupo de hombres armados interceptó el vehículo con la intención de obligar a sus ocupantes a descender para privarlos de la libertad.

Al no lograr que las víctimas abandonaran la unidad, los agresores presuntamente realizaron múltiples disparos dirigidos hacia el área del conductor, sin saber que el vehículo contaba con blindaje, lo que evitó que el ataque consumara sus objetivos.

Tras los hechos, Armando Flores Quezada, quien entonces tenía residencia en la delegación Magdalena Contreras, en la Ciudad de México, presuntamente huyó para evadir la acción de la justicia.

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FISCALÍA UBICÓ AL SOSPECHOSO EN BAJA CALIFORNIA SUR

Como parte de las investigaciones realizadas por la actual administración de la Fiscalía capitalina, el presunto implicado fue localizado en el municipio de Los Cabos, donde finalmente fue ejecutada la orden de aprehensión.

La autoridad informó que el detenido será presentado ante un juez de control, quien en las próximas horas resolverá su situación jurídica por los delitos de homicidio en grado de tentativa y privación ilegal de la libertad, relacionados con los hechos registrados en 1996.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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