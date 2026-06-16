‘Alito’ Moreno responde a impugnación de Morena de elecciones en Coahuila... “Defenderemos el resultado incluso con la vida”

El Partido Revolucionario Institucional rechazó de manera categórica la acción legal presentada ante el Tribunal Electoral y afirmó que los resultados reflejan la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

La elección legislativa del pasado 7 de junio en Coahuila continúa generando confrontación entre las principales fuerzas políticas del estado. La impugnación promovida por Morena para anular las 16 diputaciones ganadas por el PRI abrió un nuevo capítulo en la disputa poselectoral.

La alianza PRI-UDC obtuvo 684 mil 211 votos, equivalentes al 55.03% de la votación, mientras que la coalición PT-Morena alcanzó el 26.20%, una diferencia cercana a los 30 puntos porcentuales que el partido tricolor calificó como una victoria “limpia, legítima e inobjetable”.

ALITO MORENO LANZA MENSAJE CONTRA MORENA

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, emitió un comunicado en el que cuestionó la postura de Morena frente a los resultados electorales y aseguró que el partido oficialista no acepta las derrotas.

En el documento fechado el 15 de junio, el líder priista señaló que la impugnación representa “una muestra más de su incapacidad para reconocer la voluntad popular cuando los resultados no le favorecen”.

Moreno también elevó el tono del discurso al afirmar que el PRI defenderá el resultado electoral “incluso con la vida”, además de proyectar la disputa hacia los próximos procesos de 2027 y 2030, donde llamó a construir un frente opositor nacional.

MORENA DENUNCIA EL PRESUNTO “QRGATE”

Del otro lado, Morena sostiene que existieron irregularidades suficientes para solicitar la nulidad de la elección. La presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, denunció una supuesta “operación sistemática de compra y coacción del voto” mediante un esquema identificado como “QRgate”.

De acuerdo con la dirigente, ciudadanos recibían códigos QR y debían fotografiar su boleta marcada a favor del PRI para obtener un pago de al menos 500 pesos por sufragio. “Hablamos del QRgate y que puede superar lo que conocimos en 2012 con el presidente Peña”, declaró.

El partido aseguró contar con una base de datos del sistema y presentó videos de inmuebles que presuntamente operaban como centros de distribución de códigos y dinero, elementos que ahora forman parte de los recursos legales interpuestos.

CUATRO FRENTES LEGALES Y UNA JORNADA BAJO LA LUPA

Además de la impugnación ante el Tribunal Electoral, Morena promovió una denuncia ante la Fiscalía General de la República, una queja ante el INE, una solicitud de investigación financiera ante la Unidad de Inteligencia Financiera y un juicio político contra el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El diputado Guillermo Santiago informó que se documentaron incidencias en 962 casillas, equivalentes al 22.6% del total instalado en Coahuila, además de solicitar la intervención de la Policía Cibernética para analizar servidores, aplicaciones y bases de datos relacionadas con el sistema QR.

Por su parte, el Instituto Electoral de Coahuila validó los resultados por unanimidad y el presidente del Consejo Local del INE, Miguel Castillo Morales, informó que la jornada transcurrió de manera pacífica con 119 incidencias menores que, según la autoridad electoral, no afectaron el desarrollo general de la elección.

EL MAPA POLÍTICO CAMBIA EN COAHUILA

Más allá de la confrontación entre PRI y Morena, los resultados también modificaron el escenario político estatal. PAN, Movimiento Ciudadano y PVEM no alcanzaron el 3% de la votación válida, por lo que perderán acceso al financiamiento público estatal y a la asignación de diputaciones plurinominales y regidurías de representación proporcional.

En contraste, el partido local Nuevas Ideas se colocó como la tercera fuerza política de Coahuila al obtener el 5.89% de la votación, mientras que México Avante, con apenas el 0.58%, enfrenta la cancelación de su registro estatal.

La elección registró una participación ciudadana del 50.74% sobre una lista nominal cercana a 2.4 millones de electores y también representó la primera prueba piloto de una Mesa de Escrutinio y Cómputo Electrónica para procesar el voto emitido por internet.