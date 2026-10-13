Detienen en Chiapas a ‘El Negrito’, señalado por homicidio del dueño de Chachitos

Julio “N”, alias “El Negrito”, de nacionalidad venezolana, fue detenido en Tapachula, Chiapas, por su presunta responsabilidad en el homicidio de Marcos Gabriel Wisbrun Terrazas, propietario de la empresa mexicana de cereales Chachitos, ocurrido en la ciudad de Chihuahua. La captura se realizó mediante una orden de aprehensión emitida en Chihuahua y ejecutada en coordinación con autoridades de ambas entidades, informó la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

De acuerdo con el comunicado número 25843 de la Fiscalía General de Chiapas, Julio “N” fue asegurado inicialmente por una falta administrativa. Al ingresar a los separos preventivos, las autoridades consultaron sus datos en la Plataforma México y detectaron que contaba con un mandamiento judicial vigente. Tras confirmar la orden de aprehensión, el detenido fue entregado a agentes de la Policía de Investigación de la Unidad de Órdenes de Aprehensión de Chihuahua y trasladado a esa entidad para ser presentado ante la autoridad jurisdiccional correspondiente, que determinará su situación legal. JULIO “N”, ALIAS ‘EL NEGRITO’, ES SEÑALADO COMO PRESUNTO RESPONSABLE DEL HOMICIDIO DEL DUEÑO DE CACHITOS Las autoridades de Chihuahua señalan a Julio “N” como presunto responsable del homicidio de Marcos Gabriel Wisbrun Terrazas, empresario de 67 años y director general de Productos Chachitos. El cuerpo del empresario fue localizado maniatado y con huellas de tortura en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Chihuahua. La necropsia estableció que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento. El homicidio ocurrió en las instalaciones donde la empresa comenzó sus operaciones en 1954. El caso generó reacciones entre trabajadores de la compañía y representantes del sector empresarial de Chihuahua. La detención de Julio “N” se concretó luego de que las autoridades identificaran la orden judicial vigente en su contra durante el procedimiento administrativo en Tapachula.

CHIHUAHUA ADVIERTE QUE INVESTIGARÁ EL HOMICIDIO HASTA AGOTAR LAS VÍAS LEGALES El fiscal general de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, informó que la captura forma parte de la estrategia estatal para impedir que personas señaladas por delitos cometidos en la entidad evadan la justicia al trasladarse a otros estados. “Quien cometa un delito en Chihuahua y piense que yéndose del estado va a burlar la justicia o va a tener impunidad, está equivocado”, sostuvo el funcionario. Loya Chávez señaló que las investigaciones continuarán para llevar ante los tribunales a los presuntos responsables de hechos delictivos cometidos en Chihuahua. “Vamos a dejar muy claro que nuestro objetivo es combatir la impunidad y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para conseguirlo”, agregó. Por su parte, la Fiscalía General de Chiapas reiteró su disposición para colaborar con instituciones de otras entidades en acciones de investigación y combate al delito.

¿QUIÉN ERA MARCOS GABRIEL WISBRUN TERRAZAS, DUEÑO DE CHACHITOS? Marcos Gabriel Wisbrun Terrazas encabezaba Productos Chachitos, empresa mexicana fundada en 1954 en la ciudad de Chihuahua y conocida por elaborar cereal de trigo inflado. La compañía confirmó en redes sociales el fallecimiento de su director general. Durante más de siete décadas, sus productos han formado parte del mercado mexicano de cereales, donde compite con marcas nacionales e internacionales. Tras el hallazgo del cuerpo del empresario, medios locales reportaron cuestionamientos sobre el manejo inicial del caso y señalaron que la identidad de la víctima se dio a conocer parcialmente días después del crimen. Con la detención de Julio “N” en Chiapas, las autoridades de Chihuahua podrán continuar el procedimiento judicial correspondiente para esclarecer la presunta participación del detenido en el homicidio. Será la autoridad jurisdiccional la que determine su situación legal conforme avance el proceso. Con información de LA FISCALÍA DE CHIAPAS, INFOBAE Y EL FINANCIERO.

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