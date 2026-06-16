$!Vinculan a proceso a profesor de Ecatepec por segunda causa penal por abuso sexual contra alumna

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la vinculación a proceso de Víctor Iván “N”, profesor de secundaria señalado por su probable participación en el delito de abuso sexual en agravio de una alumna de 14 años en el municipio de Ecatepec, en una segunda causa penal relacionada con la misma víctima. De acuerdo con la institución, una autoridad judicial determinó además la medida cautelar de prisión preventiva justificada, así como un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

VICTOR IVÁN ‘N’ HABRÍA ABUSADO DE UNA ALUMNA EN TRES OCASIONES DURANTE 2025 La FGJEM detalló que los hechos investigados en esta nueva causa ocurrieron el 20 de noviembre de 2025 y en dos ocasiones más durante diciembre del mismo año, cuando el imputado se desempeñaba como docente en una escuela secundaria ubicada en la colonia Santa Clara, en Ecatepec. Según la indagatoria, habría realizado tocamientos de índole sexual a la alumna. La Fiscalía señaló que, tras recibir la denuncia, inició la investigación correspondiente, recabó datos de prueba y solicitó a un juez de control la orden de aprehensión en contra del docente, la cual fue otorgada y posteriormente ejecutada por agentes ministeriales. Tras su detención, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec. Posteriormente, un juez determinó su vinculación a proceso tras analizar los elementos presentados por el Ministerio Público.

VICTOR IVÁN ‘N’ YA HABÍA SIDO DETENIDO PREVIAMENTE La FGJEM precisó que Víctor Iván “N” ya había sido detenido previamente por hechos relacionados con la misma víctima, ocurridos el 3 y 22 de octubre de 2025. En ese proceso, el imputado había sido vinculado a proceso y enfrentaba la medida cautelar de garantía económica. El profesor había recuperado su libertad el 29 de mayo de 2026, luego de que una autoridad judicial le permitió continuar uno de los procesos en libertad mediante el pago de una garantía económica de 75 mil pesos. Sin embargo, la Fiscalía informó que continuó con la integración de la carpeta de investigación y obtuvo una nueva orden de aprehensión por otros hechos denunciados por la misma víctima, lo que derivó en su reaprehensión el 10 de junio de 2026 y su reingreso al penal estatal de Chiconautla. INVESTIGACIÓN CONTINÚA EN CURSO De acuerdo con la autoridad ministerial, la nueva causa penal se suma al proceso ya existente en contra del docente, quien permanece privado de la libertad mientras continúan las diligencias judiciales. La FGJEM indicó que el imputado podría enfrentar una condena de hasta 15 años de prisión en caso de que se determine su responsabilidad al término de los procedimientos.

MADRE DE ALUMNA ENCONTRÓ CONVERSACIONES DE SU HIJA CON EL PROFESOR El caso se originó a partir de una denuncia presentada por la madre de la estudiante, quien detectó conversaciones entre su hija y el profesor. Según la versión familiar, el acercamiento entre ambos habría iniciado durante 2025, cuando el docente impartía clases de coro y tecnología en la secundaria. La denuncia incluye la difusión de un audio atribuido al profesor en el que, de acuerdo con la familia, reconocía una relación con la menor y manifestaba su intención de hablar con los padres de la estudiante. Tras estos hechos, la familia acudió ante las autoridades, lo que derivó en la apertura de la investigación, la detención del docente y los procesos judiciales que actualmente se encuentran en desarrollo.

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