Detienen en Ecatepec a Miguel “N”, alias “El Miky”, presunto líder criminal de la FOMAC

Elementos de seguridad detuvieron a Miguel “N”, alias “El Miky”, identificado como presunto líder de la agrupación FOMAC (Fuerza Organizada de Miembros de la Comunidad). Las autoridades de seguridad lo catalogan como uno de los principales generadores de violencia en el municipio de Ecatepec y zonas cercanas.

La captura se logró tras un operativo coordinado en un inmueble de la colonia Progreso de la Unión. En las acciones intervinieron elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como fuerzas estatales y municipales del Estado de México.

DELITOS E INVESTIGACIÓN EN SU CONTRA

Las investigaciones vinculan a Miguel “N” con múltiples actividades ilícitas en la zona oriente del Valle de México:

Homicidio y extorsión: Se le señala por coordinar agresiones y cobro de cuotas a comerciantes y transportistas.

Robo de agua: Es investigado por extraer e invadir la red de agua potable de forma ilegal para comercializarla.

Tráfico ilícito: Enfrenta acusaciones por la distribución de sustancias prohibidas y armas de fuego.

Durante la orden de cateo al inmueble, los agentes de seguridad aseguraron armas de fuego y equipos de radio y telefonía, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación.