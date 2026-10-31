Detienen en Ecatepec a Miguel “N”, alias “El Miky”, presunto líder criminal de la FOMAC

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    Detienen en Ecatepec a Miguel “N”, alias “El Miky”, presunto líder criminal de la FOMAC
    Detención de Miguel “N”, alias “El Miky”, en Ecatepec, Estado de México. X

Las autoridades investigan al acusado por homicidio, extorsión, robo de agua, así como por tráfico de drogas y armas en el Edomex.

Elementos de seguridad detuvieron a Miguel “N”, alias “El Miky”, identificado como presunto líder de la agrupación FOMAC (Fuerza Organizada de Miembros de la Comunidad). Las autoridades de seguridad lo catalogan como uno de los principales generadores de violencia en el municipio de Ecatepec y zonas cercanas.

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La captura se logró tras un operativo coordinado en un inmueble de la colonia Progreso de la Unión. En las acciones intervinieron elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como fuerzas estatales y municipales del Estado de México.

DELITOS E INVESTIGACIÓN EN SU CONTRA

Las investigaciones vinculan a Miguel “N” con múltiples actividades ilícitas en la zona oriente del Valle de México:

Homicidio y extorsión: Se le señala por coordinar agresiones y cobro de cuotas a comerciantes y transportistas.

Robo de agua: Es investigado por extraer e invadir la red de agua potable de forma ilegal para comercializarla.

Tráfico ilícito: Enfrenta acusaciones por la distribución de sustancias prohibidas y armas de fuego.

Durante la orden de cateo al inmueble, los agentes de seguridad aseguraron armas de fuego y equipos de radio y telefonía, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación.

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IMPACTO A LA ESTRUCTURA CRIMINAL EN LA ZONA

La detención de “El Miky” representa un golpe operativo a la estructura delictiva de la FOMAC. Este grupo ha sido ligado por las autoridades a la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), red criminal que operaba en la región.

El detenido fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad ante las autoridades correspondientes, quienes definirán su situación jurídica en las próximas horas bajo el principio de presunción de inocencia.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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