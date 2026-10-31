Marina despliega más de mil 600 elementos adicionales para reforzar seguridad en Sinaloa

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Marina despliega más de mil 600 elementos adicionales para reforzar seguridad en Sinaloa
    El objetivo es “recuperar la tranquilidad de las familias sinaloenses” e impulsar el desarrollo económico del estado. Cuartoscuro

La Semar y el gobierno de Sinaloa acordaron fortalecer las acciones de seguridad en carreteras, playas y zonas turísticas

CULIACÁN.- El secretario de la Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales Ángeles, se reunió con la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, como parte de la visita del almirante a la ciudad de Mazatlán para supervisar la estrategia de seguridad en la entidad.

En el encuentro se destacó el esfuerzo de la Marina en el estado mediante el despliegue de más de mil 600 elementos adicionales, particularmente en Mazatlán, y cuya misión es fortalecer las acciones de vigilancia y seguridad en beneficio de la población.

Designa la FGR a Sol Salgado Ambros como fiscal especializada de Desaparición Forzada

La Semar y el gobierno de Sinaloa acordaron fortalecer las acciones de seguridad en carreteras, playas y zonas turísticas, con miras de brindar protección a habitantes y visitantes, así como “recuperar la tranquilidad de las familias sinaloenses” e impulsar el desarrollo económico del estado.

Por medio de un comunicado conjunto, el secretario de Marina y la gobernadora interina de Sinaloa compartieron que además se reunieron con representantes de los principales sectores empresariales del estado para fortalecer la coordinación entre autoridades y sociedad.

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

Se informó que también buscan impulsar acciones para recuperar los espacios públicos y como parte de los mecanismos de participación ciudadana, se proporcionó a la ciudadanía un código QR que facilita el acceso al número telefónico de denuncia ciudadana para que las personas puedan realizar sus reportes de manera segura y evitar hechos delictivos.

Instituto Electoral de Zacatecas reconoce prácticas monopólicas en adjudicaciones y las justifica: ‘han sido toleradas por décadas’

“El Gobierno de Sinaloa y la Secretaría de Marina refrendan su compromiso de mantener una estrecha coordinación y sumar esfuerzos con los distintos sectores de la sociedad para fortalecer la seguridad, recuperar los espacios públicos, impulsar la actividad económica y generar mejores condiciones de bienestar para las familias sinaloenses”, se lee en el comunicado.

BUSCAN REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN SINALOA

Asimismo, Raymundo Pedro Morales Ángeles y el gobierno estatal acordaron impulsar la reactivación económica de Sinaloa mediante el fortalecimiento de la economía circular, la construcción y otros sectores productivos, así como la inversión, la generación de empleos y el bienestar de las familias.

Auditoría Superior requiere al Instituto Electoral de Sonora contratos de licitaciones tras caso Taddei

Cabe destacar que la visita del almirante en Sinaloa ocurre luego de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, visitó esta misma semana el estado por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reconoció un aumento de homicidios en la entidad en los últimos meses.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
militares
operativos

Localizaciones


Mazatlán
Sinaloa

Personajes


Omar García Harfuch
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Semar
Sspc

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Noche de brujas

Noche de brujas
true

Guadalupe Taddei Zavala: la podredumbre morenista
Un choque múltiple en la autopista México-Querétaro dejó una persona sin vida y siete lesionadas.

Accidente en la México-Querétaro moviliza a rescatistas: reportan un muerto y siete heridos
El Instituto Mexicano del Seguro Social publicará el 3 de noviembre la convocatoria para contratar médicas y médicos especialistas.

IMSS abrirá nuevas plazas para especialistas: esta es la fecha de la convocatoria
Las personas mayores de 60 años pueden solicitar la reposición de su credencial INAPAM por robo, extravío o deterioro.

¿Tu tarjeta INAPAM está dañada? Estos son los casos en que debes tramitar otra en noviembre
El registro de la Beca Rita Cetina 2026 requiere que madres, padres y tutores sigan varios pasos en la plataforma oficial para incorporar a sus hijas e hijos al programa.

Beca Rita Cetina 2026: guía para registrar a tus hijos y descargar el folio de solicitud
Realidad. Santiago, hijo de Sebastián Rulli y Cecilia Galliano, estudia en Florida, donde busca desarrollarse deportivamente en el basquetbol.

Rompe el silencio Sebastián Rulli sobre escándalo de manutención: ‘Nunca le ha faltado ni le faltará nada’
Con apenas 532 minutos en el Apertura 2026, Gilberto Mora suma cinco goles y una asistencia.

Gilberto Mora ‘conquista’ Europa: el joven mexicano es el número uno de América en ranking internacional