Detienen en Guadalajara a Óscar Adrián “N”, presunto influencer por pornografía infantil

Óscar Adrián “N”, influencer, youtuber y organizador de eventos, fue detenido en Guadalajara por el delito de trata de personas, en la modalidad de almacenamiento y elaboración de pornografía infantil.

La Fiscalía de Jalisco informó sobre la detención de Óscar Adrián “N”, quien se identifica como influencer y excolaborador de Badabun.

La captura ocurrió durante un cateo en la colonia 5 de mayo, luego de que algunas cuentas y direcciones IP presuntamente fueran detectadas por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC).

En el lugar fueron asegurados teléfonos celulares, computadoras y dispositivos de almacenamiento, además de un chaleco balístico con insignias e identificaciones de una supuesta organización de derechos humanos.

La Fiscalía señaló que las investigaciones continuarán para esclarecer los hechos y determinar si el detenido está relacionado con la distribución del material u otros delitos contra niñas, niños y adolescentes.