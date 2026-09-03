Detienen en Guadalajara a Óscar Adrián “N”, presunto influencer por pornografía infantil

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    Detienen en Guadalajara a Óscar Adrián “N”, presunto influencer por pornografía infantil
    Óscar Adrián “N” presunto influencer detenido por almacenamiento de pornografía infantil VANGUARDIA
    Detienen en Guadalajara a Óscar Adrián “N”, presunto influencer por pornografía infantil
    Óscar Adrián “N”, presunto influencer detenido por almacenamiento de pornografía infantil VANGUARDIA

En sus redes sociales destaca como organizador de eventos, manager y promotor artístico y gerente de relaciones públicas y un enlace a su canal de YouTube

Óscar Adrián “N”, influencer, youtuber y organizador de eventos, fue detenido en Guadalajara por el delito de trata de personas, en la modalidad de almacenamiento y elaboración de pornografía infantil.

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La Fiscalía de Jalisco informó sobre la detención de Óscar Adrián “N”, quien se identifica como influencer y excolaborador de Badabun.

La captura ocurrió durante un cateo en la colonia 5 de mayo, luego de que algunas cuentas y direcciones IP presuntamente fueran detectadas por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC).

En el lugar fueron asegurados teléfonos celulares, computadoras y dispositivos de almacenamiento, además de un chaleco balístico con insignias e identificaciones de una supuesta organización de derechos humanos.

La Fiscalía señaló que las investigaciones continuarán para esclarecer los hechos y determinar si el detenido está relacionado con la distribución del material u otros delitos contra niñas, niños y adolescentes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/buscan-a-jenny-kalindy-bolivar-estudiante-ecuatoriana-del-ciesas-desaparecida-en-coyoacan-NF23261084

El detenido quedó a disposición de un juez de control, quien definirá su situación jurídica.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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