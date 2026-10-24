Senado alista Ley de Topografía para frenar conflictos por tierras

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    Senado alista Ley de Topografía para frenar conflictos por tierras
    El proyecto establece los principios, lineamientos y estándares técnicos para la medición del territorio nacional. Cuartoscuro

Se busca evitar pugnas por delimitación incorrecta de terrenos ejidales y comunales en el país

CDMX.- El Senado alista la aprobación de la Ley de Topografía y Geodesia de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de prevenir conflictos derivados de la delimitación incorrecta de terrenos ejidales y comunales en distintas entidades del país.

La senadora Luisa Cortés García destacó la importancia de esta nueva ley en el marco del Primer Encuentro Iberoamericano de Ingenieros Especialistas en Medición de la Tierra y el Geoespacio, además, la legisladora informó que la iniciativa se encuentra en análisis en las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, por lo que confió en que sea dictaminada en los próximos meses.

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El proyecto, explicó, establece las bases de coordinación entre la Federación, entidades federativas, municipios, la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales, así como los principios, lineamientos y estándares técnicos para la medición del territorio nacional.

SE REQUIERE CONOCIMIENTO TÉCNICO Y SENSIBILIDAD SOCIAL

Durante el encuentro, Luisa Cortés refirió que en Oaxaca la mayor parte de la tierra es comunal, no pertenece a una sola persona, sino a varias; y eso provoca conflictos sobre los límites entre una comunidad y otra, lo que puede generar, incluso, enfrentamientos o incendios.

La directora de Enlace Legislativo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Stefhany Estrada Mardones, consideró que construir e impulsar una nueva ley es una tarea compleja cuando se trata de áreas especializadas como la topografía y la geodesia, porque no sólo se requiere conocimiento técnico, sino de sensibilidad social.

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Coincidimos, agregó, en la necesidad de que todos los instrumentos aporten la mayor confiabilidad sobre la medición del territorio, porque la correcta medición se traduce en certeza jurídica y esta va a contribuir a la paz social.

UNA LEY QUE PROTEGE LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN

En su ponencia, Arturo Palencia Rodríguez, académico del Instituto Politécnico Nacional, consideró que México no necesita una ley para proteger un gremio, pero sí para proteger la confiabilidad de la información con la que conoce, administra y transforma su territorio.

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La certeza geométrica, agregó, no genera por sí misma derechos de propiedad, pero una medición técnicamente deficiente puede comprometer su identificación y protección, advirtió el especialista.

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