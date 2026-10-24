Guadalupe Taddei rechaza renunciar al INE tras acusaciones de corrupción

Guadalupe Taddei Zavala no dejará la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) . Con información de El Universal, durante una reunión con los integrantes del consejo electoral, la funcionaria dejó clara su postura de continuar al frente del organismo a pesar de las recientes denuncias por presuntos actos de corrupción en contrataciones públicas.

Las acusaciones forman parte de un ataque político, sostuvo Taddei al dirigirse a sus compañeros. La presidenta del instituto aseguró que los señalamientos en su contra y hacia su equipo buscan debilitar la confianza en la autoridad electoral, por lo que descartó de manera definitiva presentar su renuncia.

EXSERVIDORES EN EL CENTRO DE LAS INVESTIGACIONES

Exservidores públicos del INE están en el centro de las investigaciones por presuntas irregularidades en licitaciones y contratos de materiales electorales. Según reportes periodísticos, se indaga la relación de antiguos colaboradores con empresas proveedoras. Ante esto, Taddei aclaró que dichas personas ya no trabajan en la institución y firmaron declaraciones donde negaban tener conflictos de interés.

LA OPOSICIÓN EXIGE SU SALIDA

Partidos políticos de oposición exigen la salida de Taddei para garantizar que las investigaciones se realicen de manera imparcial. Dirigentes y exfuncionarios del ámbito electoral solicitaron formalmente que la titular se separe temporalmente de su cargo mientras la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Interno de Control revisan las contrataciones.