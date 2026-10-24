Guadalupe Taddei rechaza renunciar al INE tras acusaciones de corrupción

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    Guadalupe Taddei rechaza renunciar al INE tras acusaciones de corrupción
    CIUDAD DE MÉXICO, 22OCTUBRE2026.- Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, durante la sesión ordinaria del instituto en la que representantes de los partidos PRI y SOMOS MX pidieron su renuncia tras darse a conocer la polémica por contratos y nexos con uno de los proveedores.
    FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM     Galo Cañas Rodríguez

La consejera presidenta contesta ante los señalamientos de irregularidades y afirma que las críticas obedecen a un golpeteo político.

Guadalupe Taddei Zavala no dejará la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE). Con información de El Universal, durante una reunión con los integrantes del consejo electoral, la funcionaria dejó clara su postura de continuar al frente del organismo a pesar de las recientes denuncias por presuntos actos de corrupción en contrataciones públicas.

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Las acusaciones forman parte de un ataque político, sostuvo Taddei al dirigirse a sus compañeros. La presidenta del instituto aseguró que los señalamientos en su contra y hacia su equipo buscan debilitar la confianza en la autoridad electoral, por lo que descartó de manera definitiva presentar su renuncia.

EXSERVIDORES EN EL CENTRO DE LAS INVESTIGACIONES

Exservidores públicos del INE están en el centro de las investigaciones por presuntas irregularidades en licitaciones y contratos de materiales electorales. Según reportes periodísticos, se indaga la relación de antiguos colaboradores con empresas proveedoras. Ante esto, Taddei aclaró que dichas personas ya no trabajan en la institución y firmaron declaraciones donde negaban tener conflictos de interés.

LA OPOSICIÓN EXIGE SU SALIDA

Partidos políticos de oposición exigen la salida de Taddei para garantizar que las investigaciones se realicen de manera imparcial. Dirigentes y exfuncionarios del ámbito electoral solicitaron formalmente que la titular se separe temporalmente de su cargo mientras la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Interno de Control revisan las contrataciones.

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UN NUEVO MÉTODO DE TRANSPARENCIA

Un nuevo portal público transparentará todos los contratos del INE como respuesta a las exigencias ciudadanas y de la oposición. Taddei anunció la creación de un micrositio en internet donde cualquier persona podrá revisar montos, licitaciones y proveedores adjudicados, afirmando que la transparencia del organismo se demuestra con datos abiertos.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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