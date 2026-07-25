$!Alcalde de Ixhuatlán responde a solicitud de desafuero por caso de la periodista Roxana Guzmán

El alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Veracruz, Raúl González Martínez, rompió el silencio este 24 de julio tras la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía General del Estado (FGE), derivada de una investigación que lo relaciona con el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, fundadora del medio Pulso Informativo del Sureste. A través de un video difundido en redes sociales, el edil, militante de Movimiento Ciudadano, informó que ya fue notificado formalmente del procedimiento que se sigue en el Congreso del Estado y anunció que ejercerá su derecho de defensa dentro de los plazos establecidos por la ley. Durante su mensaje, pidió evitar juicios anticipados y afirmó que el gobierno municipal continúa operando con normalidad.

ALCALDE CONFIRMA NOTIFICACIÓN DEL PROCESO DE DESAFUERO En el video, Raúl González Martínez explicó que el pasado 21 de julio acudió al Congreso de Veracruz, donde recibió la notificación oficial del procedimiento iniciado en su contra tras la solicitud presentada por la Fiscalía estatal. El presidente municipal indicó que presentará los alegatos correspondientes por las vías legales dentro de los tiempos establecidos y sostuvo que el proceso debe desarrollarse bajo los principios de presunción de inocencia y debido proceso. Asimismo, aseguró que el Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste mantiene el funcionamiento normal de sus actividades y que los servicios públicos continúan prestándose a la población. Durante su pronunciamiento también hizo un llamado a la ciudadanía para permitir que las autoridades competentes desarrollen las investigaciones y evitar emitir juicios antes de que concluya el procedimiento. En su mensaje, el alcalde no hizo referencia directa a las acusaciones formuladas por la Fiscalía, al asesinato de Roxana Berenice Guzmán Ramírez ni a los elementos de prueba contenidos en la carpeta de investigación.

FISCALÍA SOLICITÓ EL DESAFUERO DEL ALCALDE La Fiscalía General del Estado de Veracruz solicitó al Congreso local retirar el fuero constitucional a Raúl González Martínez como parte de la investigación por el homicidio de la periodista, ocurrido tras su desaparición el pasado 2 de junio. Hasta el momento, ocho personas han sido detenidas y vinculadas a proceso penal por este caso. Entre ellas se encuentran presuntos integrantes del grupo delictivo conocido como Grupo Sombra y elementos de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste. INVESTIGACIÓN MINISTERIAL SEÑALA PRESUNTO MÓVIL DEL CRIMEN De acuerdo con información publicada por el diario Reforma, con base en documentos ministeriales, la investigación de la Fiscalía establece como una de sus líneas que el alcalde habría ordenado el crimen después de enterarse de que la periodista poseía una fotografía en la que presuntamente aparecía portando un arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Según los testimonios citados en dicha información, González Martínez presuntamente se habría comunicado con un integrante del Grupo Sombra identificado con los alias de “Shelby” o “Tommy”, a quien habría instruido realizar el secuestro y asesinato de la comunicadora. Hasta el momento, estas acusaciones forman parte de la investigación ministerial y continúan sujetas al proceso legal correspondiente.

CRONOLOGÍA DEL CASO ROXANA BERENICE GUZMÁN Roxana Berenice Guzmán Ramírez, fundadora del medio Pulso Informativo del Sureste, fue privada de la libertad el 2 de junio cuando se encontraba en su domicilio ubicado en el municipio de Nanchital, Veracruz. De acuerdo con la investigación, los presuntos responsables la trasladaron al predio conocido como “El Limonar”, localizado en el ejido Emiliano Zapata, en Ixhuatlán del Sureste, donde presuntamente fue interrogada, agredida físicamente, asesinada, desmembrada e incinerada. Tras un operativo coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales que se prolongó durante aproximadamente un mes, fueron localizados restos humanos cuya identidad fue confirmada el pasado 3 de julio como correspondientes a la periodista. CONGRESO DE VERACRUZ MANTIENE ABIERTO EL PROCEDIMIENTO La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Veracruz, Naomi Edith Gómez Santos, informó previamente que el alcalde tiene como fecha límite el 28 de julio para presentar por escrito su defensa o comparecer ante la Comisión Instructora, órgano encargado de analizar la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía. Una vez concluida esa etapa, la comisión deberá elaborar un dictamen que será sometido a consideración del Pleno del Congreso local.

MOVIMIENTO CIUDADANO PIDE RESPETO AL DEBIDO PROCESO Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Elena Córdova Molina, manifestó que su partido defenderá el respeto a la presunción de inocencia y señaló que no aceptará que se fabriquen delitos durante el desarrollo del procedimiento. La legisladora pidió que las autoridades conduzcan el proceso conforme al marco legal vigente y con apego al debido proceso mientras continúan las investigaciones relacionadas con el homicidio de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez.