Niegan amparo a exfuncionaria de Michoacán acusada por desfalco en cuarteles

/ 20 diciembre 2025
    La exfuncionaria es una de las cuatro personas detenidas por el caso de los cuarteles, junto con Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Administración y Finanzas. /FOTO: ESPECIAL
Una resolución judicial confirmó la validez de los datos de prueba presentados por la Fiscalía en uno de los casos de presunta corrupción del sexenio pasado

CDMX.- Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán y excolaboradora del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, sufrió un revés judicial luego de que una jueza federal ratificó la vinculación a proceso que la mantiene presa por su presunta participación en un desfalco millonario.

La jueza Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Viridiana Berenice Quiroz Ángel, negó el amparo y la protección de la justicia federal solicitados por la exfuncionaria, quien buscaba invalidar los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR).

Villegas Pineda argumentó que las pruebas en su contra eran insuficientes y no cumplían con los requisitos legales; sin embargo, la jueza determinó que los elementos aportados por la FGR fueron “eficaces” para acreditar, en esta etapa procesal, su probable responsabilidad.

De acuerdo con la resolución, la exdelegada administrativa es investigada por los delitos de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, relacionados con la construcción a sobreprecio de siete cuarteles de la Guardia Civil en Michoacán.

En su sentencia, la jueza subrayó que para dictar un auto de vinculación a proceso la ley no exige pruebas plenas, sino únicamente datos que permitan establecer que se cometió un hecho que la ley señala como delito y que exista probabilidad de que la persona imputada participó en él.

Como consecuencia de esta resolución, Villegas Pineda continuará interna en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, luego de que también se desechara el amparo relacionado con la prisión preventiva impuesta tras su detención en marzo pasado.

La exfuncionaria es una de las cuatro personas detenidas por el caso de los cuarteles, junto con Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Administración y Finanzas; Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública; y Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas de Michoacán.

El exgobernador Silvano Aureoles Conejo cuenta con una orden de aprehensión por el presunto desvío de mil 52 millones 222 mil 490 pesos, correspondiente a una parte del daño al erario estatal que supera los 3 mil millones de pesos por la construcción de cuarteles en diversos municipios de la entidad. Con información de El Universal

