Detienen en Michoacán a ‘Kamoni’, jefe regional del Cártel de Tepalcatepec

Edgar Valeriano “N”, alias “Kamoni”, identificado como jefe regional del Cártel de Tepalcatepec y señalado como generador de violencia en Michoacán, fue detenido durante un operativo realizado en el municipio de Tepalcatepec, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. La detención se realizó durante la madrugada de este jueves como resultado del intercambio de información con Interpol México, unidad adscrita a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), así como de trabajos de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

‘KAMONI’ ES SEÑALADO POR PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DROGAS SINTÉTICAS De acuerdo con la información difundida por García Harfuch, Edgar Valeriano “N” está relacionado con la producción y distribución de drogas sintéticas, además de presuntas extorsiones dirigidas a empresarios del sector citrícola. El funcionario señaló que “Kamoni” también es identificado como generador de violencia en la región de Tepalcatepec. En el operativo participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y personal de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR. TENÍA ORDEN DE APREHENSIÓN CON FINES DE EXTRADICIÓN A EU García Harfuch informó que Edgar Valeriano “N” contaba con una orden de aprehensión provisional con fines de extradición a Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Además, indicó que existía una recompensa de 3 millones de dólares por información que permitiera localizarlo y detenerlo. La captura, señaló el secretario, se realizó en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. La información difundida por las autoridades no detalla en qué momento comenzó la investigación contra el detenido ni las circunstancias específicas en las que se ejecutó su captura en Tepalcatepec.

OPERATIVO INCLUYÓ COORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES FEDERALES La detención de “Kamoni” fue resultado de labores de intercambio de información con Interpol México y de trabajos de inteligencia militar, de acuerdo con la SSPC. En las acciones participaron corporaciones federales, entre ellas la Defensa, la Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal de la FGR. La SSPC informó que las instituciones de seguridad mantienen acciones coordinadas para atender investigaciones relacionadas con delitos de alto impacto. Cabe señalar que el comunicado conjunto proporcionado por la SSPC también incluye información sobre una detención por extorsión realizada en Morelos, correspondiente a Luis Alberto “N”, por lo que se trata de una investigación distinta a la captura de Edgar Valeriano “N” en Michoacán. DETIENEN A LUIS ALBERTO ‘N’ POR EXTORSIÓN EN MORELOS En Cuautla, Morelos, elementos de la SSPC, en coordinación con la AIC de la FGR y la Fiscalía General del Estado de Morelos, cumplimentaron una orden de aprehensión contra Luis Alberto “N” por el delito de extorsión agravada. Según el comunicado, las investigaciones permitieron establecer que el detenido estaría relacionado con una célula delictiva dedicada presuntamente al cobro de extorsiones a comerciantes de Cuautla. Las autoridades señalaron que los comerciantes eran amenazados y se les exigía dinero para permitirles continuar con sus actividades.

DETENCIÓN OCURRIÓ EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO Como resultado de las labores de seguimiento, los agentes ubicaron a Luis Alberto “N” en la colonia Francisco I. Madero, donde corroboraron su identidad y ejecutaron la orden de aprehensión. Tras su detención, se le informaron sus derechos y fue trasladado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica. La SSPC indicó que estas acciones forman parte del Plan Cuautla, mediante el cual se busca fortalecer la coordinación entre instituciones y la presencia operativa para atender denuncias de comerciantes y combatir la extorsión en el municipio. La dependencia señaló que el Gabinete de Seguridad continuará con acciones coordinadas para combatir delitos que afectan a la población y fortalecer la seguridad en Morelos.