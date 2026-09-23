FGR procesa a Jaime “N” por el traslado de un cargamento de 120 kilos de cocaína
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El imputado fue detenido en flagrancia por la AIC y enfrentará cargos por delitos relacionados con el transporte y tráfico de sustancias ilícitas.
Un hombre identificado como Jaime “N” fue vinculado a proceso tras ser detenido con un cargamento de más de 120 kilogramos de cocaína en Baja California Sur. Las autoridades federales iniciaron el procedimiento legal en su contra por delitos contra la salud.
Su detención fue a manos de agentes de la Policía Federal Ministerial, que formaban parte de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Los elementos de seguridad detectaron el traslado ilícito durante un operativo de inspección sobre las vías de tránsito.
El aseguramiento dio como resultado un cargamento de droga con un peso exacto de 120 kilos con 48 gramos de acuerdo con los dictámenes periciales presentados por el Ministerio Público. La sustancia venía oculto en un doble fondo, diseñado especialmente dentro de un vehículo de carga tipo tractocamión.
HAY PRISIÓN PREVENTIVA
Un Juez de Control ordenó la medida de prisión preventiva contra el acusado mientras se lleva a cabo el proceso judicial. Además, la autoridad estableció un periodo determinado para el cierre de la investigación complementaria, por lo que el detenido permanecerá bajo custodia en el centro penitenciario