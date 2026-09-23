FGR procesa a Jaime “N” por el traslado de un cargamento de 120 kilos de cocaína

Un hombre identificado como Jaime “N” fue vinculado a proceso tras ser detenido con un cargamento de más de 120 kilogramos de cocaína en Baja California Sur . Las autoridades federales iniciaron el procedimiento legal en su contra por delitos contra la salud.

Su detención fue a manos de agentes de la Policía Federal Ministerial, que formaban parte de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Los elementos de seguridad detectaron el traslado ilícito durante un operativo de inspección sobre las vías de tránsito.

El aseguramiento dio como resultado un cargamento de droga con un peso exacto de 120 kilos con 48 gramos de acuerdo con los dictámenes periciales presentados por el Ministerio Público. La sustancia venía oculto en un doble fondo, diseñado especialmente dentro de un vehículo de carga tipo tractocamión.