FGR procesa a Jaime “N” por el traslado de un cargamento de 120 kilos de cocaína

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México
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    FGR procesa a Jaime “N” por el traslado de un cargamento de 120 kilos de cocaína
    Jaime “N” vinculado por traslado de 120 kilos de cocaína. FGR

El imputado fue detenido en flagrancia por la AIC y enfrentará cargos por delitos relacionados con el transporte y tráfico de sustancias ilícitas.

Un hombre identificado como Jaime “N” fue vinculado a proceso tras ser detenido con un cargamento de más de 120 kilogramos de cocaína en Baja California Sur. Las autoridades federales iniciaron el procedimiento legal en su contra por delitos contra la salud.

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Su detención fue a manos de agentes de la Policía Federal Ministerial, que formaban parte de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Los elementos de seguridad detectaron el traslado ilícito durante un operativo de inspección sobre las vías de tránsito.

El aseguramiento dio como resultado un cargamento de droga con un peso exacto de 120 kilos con 48 gramos de acuerdo con los dictámenes periciales presentados por el Ministerio Público. La sustancia venía oculto en un doble fondo, diseñado especialmente dentro de un vehículo de carga tipo tractocamión.

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HAY PRISIÓN PREVENTIVA

Un Juez de Control ordenó la medida de prisión preventiva contra el acusado mientras se lleva a cabo el proceso judicial. Además, la autoridad estableció un periodo determinado para el cierre de la investigación complementaria, por lo que el detenido permanecerá bajo custodia en el centro penitenciario

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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