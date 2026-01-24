Tras doble feminicidio, reactivan denuncia: Eric ‘N’ también procesado por violación

CDMX.- Eric Antonio “N”, vinculado a proceso por el feminicidio de su expareja y su exsuegra, también fue vinculado a proceso para ser investigado por el delito de violación, un ilícito que presuntamente cometió en 2018 en agravio de otra ex pareja sentimental.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que la vinculación por violación deriva de una investigación iniciada por el Agente del Ministerio Público por hechos ocurridos en un domicilio del municipio de Cuautitlán.

De acuerdo con la indagatoria, la víctima —quien entonces era su pareja— habría sido agredida y, en su momento, decidió no continuar con el procedimiento; posteriormente, afirmó que fue amenazada por el imputado, quien le advirtió que la mataría si seguía con la demanda por violación.

La Fiscalía señaló que la mujer determinó presentar la denuncia el 15 de enero, luego de enterarse de que Eric Antonio “N” era buscado por el feminicidio de Cindy y Teresita, quienes fueron halladas sin vida en un departamento de la colonia San Francisco Cascantitla.

En ese contexto, el imputado fue detenido el 17 de enero en Acapulco, Guerrero, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de feminicidio, y quedó a disposición de la autoridad judicial del Estado de México.

La institución precisó que Eric Antonio “N” ya fue vinculado a proceso por ambas investigaciones en dos audiencias distintas. En el caso de la probable participación en el delito de violación, el juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Por el feminicidio de dos personas, la autoridad judicial estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación. La Fiscalía mantiene abiertas las diligencias correspondientes para integrar los datos de prueba en cada carpeta.

Mientras se desarrollan los procesos, el imputado deberá permanecer recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, luego de que el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.