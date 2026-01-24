Tras doble feminicidio, reactivan denuncia: Eric ‘N’ también procesado por violación

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 24 enero 2026
    Tras doble feminicidio, reactivan denuncia: Eric ‘N’ también procesado por violación
    El imputado deberá permanecer recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Feminicidios

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


FGR

La Fiscalía mexiquense abrió una segunda línea penal por un caso de 2018, luego de que una ex pareja decidió retomar la denuncia

CDMX.- Eric Antonio “N”, vinculado a proceso por el feminicidio de su expareja y su exsuegra, también fue vinculado a proceso para ser investigado por el delito de violación, un ilícito que presuntamente cometió en 2018 en agravio de otra ex pareja sentimental.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que la vinculación por violación deriva de una investigación iniciada por el Agente del Ministerio Público por hechos ocurridos en un domicilio del municipio de Cuautitlán.

TE PUEDE INTERESAR: Cumplimentan 19 cateos en Apatzingán tras detención de ‘El Bótox’, líder de Los Blancos de Troya

De acuerdo con la indagatoria, la víctima —quien entonces era su pareja— habría sido agredida y, en su momento, decidió no continuar con el procedimiento; posteriormente, afirmó que fue amenazada por el imputado, quien le advirtió que la mataría si seguía con la demanda por violación.

La Fiscalía señaló que la mujer determinó presentar la denuncia el 15 de enero, luego de enterarse de que Eric Antonio “N” era buscado por el feminicidio de Cindy y Teresita, quienes fueron halladas sin vida en un departamento de la colonia San Francisco Cascantitla.

TE PUEDE INTERESAR: Definirá mañana NL suspensión de clases por descenso en la temperatura

En ese contexto, el imputado fue detenido el 17 de enero en Acapulco, Guerrero, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de feminicidio, y quedó a disposición de la autoridad judicial del Estado de México.

La institución precisó que Eric Antonio “N” ya fue vinculado a proceso por ambas investigaciones en dos audiencias distintas. En el caso de la probable participación en el delito de violación, el juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

TE PUEDE INTERESAR: Choque de camiones deja cinco lesionados en Nuevo León

Por el feminicidio de dos personas, la autoridad judicial estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación. La Fiscalía mantiene abiertas las diligencias correspondientes para integrar los datos de prueba en cada carpeta.

Mientras se desarrollan los procesos, el imputado deberá permanecer recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, luego de que el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Feminicidios

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


FGR

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Las dos principales de Coahuila está ubicada entre las líderes de mayor crecimiento vehicular.

Sin freno reinado del auto: Saltillo y Torreón, en top 6 de crecimiento en vehículos por cada 100 mil habitantes
A partir de finales de octubre, el aeropuerto de Saltillo reanudó sus operaciones de vuelos comerciales.

Busca Aeropuerto de Saltillo crecer 10 veces su atención a pasajeros en dos años
Ryan Wedding, uno de los narcotraficantes más buscados de Estados Unidos, que ha sido comparado con Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, fue capturado el jueves.

FBI agradece a México por detención de Ryan Wedding; se entregó voluntariamente, confirma el embajador Johnson
El informador incómodo

El informador incómodo
Las instalaciones de AHMSA continúan sin un proceso de venta legalmente aprobado.

Subasta de AHMSA sigue sin aval del juzgado federal
La Coordinación Nacional de Protección Civil alertó sobre los efectos de la tormenta invernal y el frente frío 31, que podrían generar temperaturas bajo cero, lluvias, vientos intensos y riesgo carretero en varios estados del país.

CNPC alerta por tormenta invernal y frente frío que azotarán el norte, noreste y centro de México
Boletos de BTS se disparan en reventa y alcanzan precios de hasta 130 mil pesos en México

Boletos de BTS se disparan en reventa y alcanzan precios de hasta 130 mil pesos en México
En 2026, pedir la constancia fiscal para facturar ya no es una confusión: es una infracción.

Prohibido pedir la constancia fiscal: la multa del SAT por exigirla para facturar