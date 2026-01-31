Hallan a mujer asesinada dentro de un tambo en Gómez Palacio; activan protocolo de feminicidio

Noticias
31 enero 2026
    Hallan a mujer asesinada dentro de un tambo en Gómez Palacio; activan protocolo de feminicidio
    Se recordó que a principios de año se habían registrado otros dos feminicidios en el estado. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

La víctima permanece sin identificar y fue enviada al Semefo para la necropsia de ley

GÓMEZ PALACIO, DGO.- Una mujer fue asesinada y localizada dentro de un tambo en el fraccionamiento Miravalle, en Gómez Palacio, Durango; hasta este sábado no había sido identificada.

El hallazgo ocurrió la tarde del viernes, cuando una mujer que buscaba materiales reciclables en un lote baldío de la colonia Miravalle alertó a las autoridades tras encontrar el contenedor.

De acuerdo con el reporte preliminar, el tambo estaba cubierto con un colchón y pedazos de block, y al revisar el interior se descubrió el cuerpo de la víctima.

Al sitio acudieron elementos de distintas corporaciones, quienes confirmaron que se trataba de una mujer asesinada con heridas producidas por arma blanca en tórax y abdomen, por lo que se procedió a acordonar el área para las diligencias.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada por familiares. Las autoridades la describieron como una mujer de entre 30 y 35 años, de tez morena clara, complexión robusta y cabello largo negro.

Según la información disponible, al momento del hallazgo vestía pantalón de mezclilla azul, sudadera rosa y calcetines negros, datos que fueron integrados para apoyar su identificación.

En el plano institucional, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, mientras autoridades de Durango informaron que se activó el protocolo de investigación por el delito de feminicidio.

En el panorama general, se recordó que a principios de año se habían registrado otros dos feminicidios en el estado y que desde noviembre de 2018 existe una declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para 16 municipios de Durango, entre ellos Gómez Palacio.

