Detienen en Nayarit a ‘M4’, presunto operador del CJNG tras siete cateos coordinados

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México
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    Detienen en Nayarit a ‘M4’, presunto operador del CJNG tras siete cateos coordinados
    El operativo en Nayarit dejó 10 detenidos, entre ellos “M4”, además del aseguramiento de armas, vehículos, celulares y otros indicios relacionados con el CJNG. Cuartoscuro

Autoridades capturaron a “M4”, presunto operador del CJNG, y a nueve personas más durante siete cateos realizados en Tepic y Xalisco, Nayarit

Elementos del Gabinete de Seguridad detuvieron a José Guadalupe Ahumada Villegas, alias “M4”, identificado como presunto operador de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo en el que se ejecutaron siete órdenes de cateo en los municipios de Tepic y Xalisco, Nayarit.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en la operación también fueron detenidas otras nueve personas presuntamente vinculadas con la organización delictiva, la cual, de acuerdo con las investigaciones, mantenía operaciones en los estados de Nayarit, Puebla y Tlaxcala.

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GARCÍA HARFUCH INFORMA SOBRE LOS CATEOS Y LAS DETENCIONES

A través de sus redes sociales, Omar García Harfuch dio a conocer los resultados del operativo, realizado de manera conjunta por autoridades federales.

“Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de @SSPCMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico y el Centro Nacional de Inteligencia ejecutaron siete cateos en Nayarit, donde fueron detenidas 10 personas vinculadas a una célula del CJNG que operaba en Nayarit, Puebla y Tlaxcala”, publicó.

El funcionario agregó que entre los detenidos se encuentra José Guadalupe Ahumada Villegas, alias “M4”, a quien identificó como un operador del grupo criminal tras la captura de “El Jardinero”.

Asimismo, indicó que la organización es investigada por su presunta relación con delitos como secuestro, extorsión, homicidios, narcotráfico, tráfico de armas, robo al transporte de carga y robo de hidrocarburos.

También informó que durante los cateos fueron aseguradas armas, droga, vehículos, teléfonos celulares y diversa documentación, además de agradecer el apoyo brindado por el Gobierno de Nayarit.

OPERATIVO SE REALIZÓ BAJO LA COLABORACIÓN DE DIVERSAS AGENCIAS DE SEGURIDAD

En un comunicado oficial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló que las acciones fueron resultado de labores de inteligencia naval orientadas al combate de grupos generadores de violencia.

El operativo fue encabezado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las investigaciones permitieron identificar diversos inmuebles presuntamente utilizados por integrantes de un grupo delictivo con presencia en Nayarit. Con la información obtenida, un juez de control autorizó siete órdenes de cateo, las cuales fueron ejecutadas de manera simultánea.

DIEZ PERSONAS FUERON DETENIDAS DURANTE OPERATIVOS EN NAYARIT, TLAXCALA Y PUEBLA

Como resultado de las diligencias, las autoridades detuvieron a diez personas. Entre ellas se encuentra José Guadalupe “N”, señalado como presunto operador de una organización criminal y coordinador de actividades ilícitas en los estados de Nayarit y Tlaxcala.

La SSPC indicó que, de acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían presuntamente relacionados con diversos delitos, entre ellos homicidio, secuestro, extorsión y delitos contra la salud.

ASEGURAN ARMAS, VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

Durante los cateos, las autoridades aseguraron tres armas largas, tres vehículos y diversos teléfonos celulares.

Los inmuebles intervenidos quedaron asegurados y bajo resguardo de las autoridades ministeriales mientras continúan las investigaciones.

La dependencia informó que a los detenidos se les leyeron sus derechos constitucionales y, junto con los objetos asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica.

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AUTORIDADES ESTIMAN AFECTACIÓN ECONÓMICA SUPERIOR A 4 MILLONES DE PESOS

La Secretaría de Marina señaló que el operativo representa una afectación a la capacidad operativa, logística y de coordinación de la organización criminal investigada.

De acuerdo con la dependencia, los bienes asegurados tienen un valor superior a 4 millones de pesos, lo que, según la institución, impacta la estructura financiera del grupo delictivo.

Finalmente, la Secretaría de Marina reiteró que continuará trabajando de manera coordinada con las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad para combatir a la delincuencia organizada y fortalecer las acciones de seguridad en el país.

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Steph León

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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