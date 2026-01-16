Detienen en Quintana Roo a Otmane Khalladi, fugitivo buscado en EU por fraude electrónico

Autoridades detuvieron en Playa del Carmen, Quintana Roo, a Otmane Khalladi, un fugitivo buscado en Estados Unidos por presuntos delitos de fraude electrónico y blanqueo de capitales, informó este viernes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, en una publicación en X.

De acuerdo con el funcionario, la captura fue resultado de una acción coordinada entre la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR), a través de AIC-Interpol, con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, “derivado del intercambio de información con el FBI”.

García Harfuch señaló que, “tras ingresar al país utilizó una identidad falsa para evadir a las autoridades; sin embargo, mediante labores de inteligencia e investigación fue localizado”, sin detallar el tipo de documento o alias utilizado, ni precisar si el detenido cuenta con proceso migratorio o de extradición en curso.

En un comunicado aparte, la SSPC apuntó que el detenido fue presentado ante la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), “donde se continuará con los protocolos para su deportación, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional”.