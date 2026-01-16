Detienen en Quintana Roo a Otmane Khalladi, fugitivo buscado en EU por fraude electrónico

México
/ 16 enero 2026
    Detienen en Quintana Roo a Otmane Khalladi, fugitivo buscado en EU por fraude electrónico
    Autoridades detuvieron en Playa del Carmen, Quintana Roo, a Otmane Khalladi, un fugitivo buscado en Estados Unidos. X

García Harfuch señaló que, “tras ingresar al país utilizó una identidad falsa para evadir a las autoridades”

Autoridades detuvieron en Playa del Carmen, Quintana Roo, a Otmane Khalladi, un fugitivo buscado en Estados Unidos por presuntos delitos de fraude electrónico y blanqueo de capitales, informó este viernes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, en una publicación en X.

De acuerdo con el funcionario, la captura fue resultado de una acción coordinada entre la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR), a través de AIC-Interpol, con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, “derivado del intercambio de información con el FBI”.

García Harfuch señaló que, “tras ingresar al país utilizó una identidad falsa para evadir a las autoridades; sin embargo, mediante labores de inteligencia e investigación fue localizado”, sin detallar el tipo de documento o alias utilizado, ni precisar si el detenido cuenta con proceso migratorio o de extradición en curso.

En un comunicado aparte, la SSPC apuntó que el detenido fue presentado ante la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), “donde se continuará con los protocolos para su deportación, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional”.

RED DE ESTAFAS

En la información, se detalló que además de los delitos de fraude electrónico y blanqueo de capitales, se le acusa también de no comparecer ante un Tribunal de Estados Unidos.

Información pública de EU, ubicó a Otmane Khalladi, de 32 años y con residencia en Miami, Florida, entre los acusados por autoridades federales en el marco de una investigación sobre una red de estafas conocida como “grandparent scam” (estafa de los abuelos), enfocada en víctimas de la tercera edad.

Según el Departamento de Justicia, el esquema habría operado desde el verano de 2021, con llamadas desde Canadá a adultos mayores en decenas de estados, para inducirlos a entregar dinero bajo la falsa narrativa de un familiar detenido, en la mayoría de los casos un nieto, además de movimientos posteriores para ocultar el origen de los fondos.

La acusación refiere pérdidas por más de 21 millones de dólares, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

