Dan prisión domiciliaria a Ricardo Thompson Navarro, socio de Ernesto Ruffo Appel en Ingemar

Ricardo Thompson Navarro salió del Centro Federal de Readaptación Social número 1 ‘El Altiplano’, luego de que se le dictara un cambio de medida cautelar que le permitirá cumplir arraigo domiciliario en Ensenada, Baja California, donde llevará su proceso por presunto huachicol fiscal. Thompson Navarro es identificado como el socio de Ernesto Ruffo Appel —quien enfrenta un proceso penal por delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos— así como fundador de Ingemar, la empresa señalada en el caso.

Alejandra Ramírez de la Vega, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal, dictó la resolución en la causa penal 253/2026, aprobando el cambio de medida cautelar y el traslado del procesado a su vivienda. El domicilio autorizado se ubica en el kilómetro 103 de la carretera Tijuana-Ensenada, en la colonia El Sauzal.

DAN CAMBIO DE MEDIDA CAUTELAR DURANTE NOTIFICACIÓN DE AMPARO Cabe destacar que el cambio de medida se destapó durante una notificación de amparo, de acuerdo con el medio Zeta Tijuana. Un actuario judicial del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca, intentaba notificar a Thompson Navarro el acuerdo de un amparo contra su auto de vinculación a proceso, dictado el 23 de julio, cuando se reveló su cambio de situación jurídica.

Por lo que, durante la diligencia, el funcionario constató que el reclusorio federal ya había reportado la salida del empresario por orden de la jueza de la causa, por lo que el juzgado de amparo giró entonces un exhorto electrónico a un tribunal con sede en Ensenada para que un fedatario público acudiera al domicilio de El Sauzal y notificara a Thompson Navarro las resoluciones pendientes de sus distintos juicios de amparo, que fueron acumulados en un solo expediente. Se suma al exgobernador Ruffo, quien a finales de septiembre también se le dictó prisión domiciliaria en un inmueble que sus padres le heredaron en Ensenada por motivos de salud. Además de retirarle el pasaporte y la visa como condición para autorizar el cambio de sede de reclusión.