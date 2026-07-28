Asegura la Marina 1.1 toneladas de cocaína en la costa de Chiapas; detiene a tres personas

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    Asegura la Marina 1.1 toneladas de cocaína en la costa de Chiapas; detiene a tres personas
    La Marina interceptó una lancha a unos 713 kilómetros al suroeste de Chiapas, en aguas del Océano Pacífico, con tres tripulantes a bordo. Cortesía

La droga era transportada en una embarcación menor, informó el Gabinete de Seguridad

CDMX.- La Secretaría de Marina (Semar) aseguró 1.1 toneladas de cocaína que eran transportadas en una embarcación menor frente a las costas de Chiapas, informó el Gabinete de Seguridad.

La lancha fue interceptada a unos 713 kilómetros al suroeste de Chiapas, en aguas del Océano Pacífico, con tres tripulantes a bordo, cuatro motores fuera de borda, 38 bultos con la droga, 33 bidones con unos 840 litros de combustible y dos radiobalizas.

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El aseguramiento, indicó, ocurrió durante recorridos de vigilancia marítima, luego que personal naval detectó bultos en la zona costera.

La droga, cuyo peso aproximado con embalaje fue de mil 140 kilogramos, junto con el combustible y las radiobalizas, fue trasladada a Puerto Chiapas para ser puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

DECOMISO EQUIVALE A DOS MILLONES DE DOSIS

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el cargamento representa una afectación económica estimada en 248 millones 947 mil 500 pesos para los grupos delictivos.

Las autoridades estimaron que con el decomiso se evitó que más de dos millones de dosis de cocaína llegaran al mercado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rechazan-creacion-de-comision-de-la-verdad-en-caso-ayotzinapa-GM22482598

Con este operativo, la Marina suma cerca de 80 toneladas de cocaína aseguradas en operaciones marítimas durante la actual Administración.

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