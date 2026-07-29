Capturan a ‘El 20’, presunto operador del Cártel de Sinaloa vinculado a los Culiacanazos
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Adrián “N”, alias “El 20”, fue detenido en Mazatlán; la Defensa lo vincula con el ataque donde murieron cinco militares y los Culiacanazos
Autoridades federales detuvieron este martes 28 de julio a Adrián “N”, alias “El 20”, identificado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) como uno de los principales operadores del Cártel del Pacífico, también conocido como Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la información oficial, además de mantener presunta presencia en seis municipios de Sinaloa, las autoridades lo señalan por su probable participación en el ataque donde murieron cinco militares en 2016, así como en las agresiones contra fuerzas federales durante los operativos para detener a Ovidio Guzmán López en 2019 y 2023, conocidos como los Culiacanazos.
OPERATIVO SE REALIZÓ EN VILLA UNIÓN, MAZATLÁN
La Defensa informó que la captura fue resultado de trabajos de inteligencia militar y se llevó a cabo en la localidad de Villa Unión, perteneciente al municipio de Mazatlán, Sinaloa.
En el operativo participaron de manera coordinada elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.
Según la información oficial, Adrián “N” fue detenido junto con otra persona.
ASEGURAN ARMAS, CARTUCHOS Y EQUIPO TÁCTICO
Durante la detención, las autoridades aseguraron:
- Dos ametralladoras calibre 7.62 milímetros.
- Cuatro armas largas.
- Treinta cargadores.
- Dos mil 158 cartuchos.
- Un vehículo.
- Diverso equipo táctico.
Los detenidos, junto con el armamento y los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Mazatlán, instancia que determinará su situación jurídica.
AUTORIDADES LO IDENTIFICAN COMO OPERADOR EN SEIS MUNICIPIOS
De acuerdo con la Defensa, Adrián “N” presuntamente mantenía operaciones en los municipios de Mazatlán, Villa Unión, El Palmito, El Rosario, La Concordia y Escuinapa.
Las autoridades señalaron que estas zonas han registrado en los últimos meses enfrentamientos entre grupos delictivos, desplazamientos de población y diversos operativos de fuerzas federales.
LO VINCULAN CON EL ATAQUE DONDE MURIERON CINCO MILITARES
El perfil elaborado por la Secretaría de la Defensa Nacional señala que Adrián “N” presuntamente participó en distintos hechos de violencia contra elementos del Ejército Mexicano.
El primero corresponde al 30 de septiembre de 2016, en Culiacán, cuando ocurrió un ataque en el que fallecieron cinco militares.
TAMBIÉN ES SEÑALADO POR LOS CULIACANAZOS DE 2019 Y 2023
Las autoridades también lo relacionan con las agresiones registradas durante los operativos para detener a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El primero ocurrió en octubre de 2019, cuando el operativo concluyó con la liberación de Ovidio Guzmán tras una jornada de violencia en Culiacán.
El segundo se registró en enero de 2023, cuando fuerzas federales lograron detener a Ovidio Guzmán durante un nuevo operativo que derivó en enfrentamientos armados en distintos puntos de Sinaloa y dejó personas fallecidas y heridas.
CAPTURA OCURRE SEMANAS DESPUÉS DE OTRA DETENCIÓN EN MAZATLÁN
La detención de Adrián “N” ocurre semanas después de la captura de Gabriel Nicolás Martínez Larios, alias “El Gabito”, realizada el 1 de junio de 2026 en Mazatlán.
Hasta el momento, las autoridades federales no han informado sobre nuevos cargos adicionales contra Adrián “N”, mientras la Fiscalía General de la República continúa con las diligencias para definir su situación legal.