Capturan a ‘El 20’, presunto operador del Cártel de Sinaloa vinculado a los Culiacanazos

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Capturan a ‘El 20’, presunto operador del Cártel de Sinaloa vinculado a los Culiacanazos
    Autoridades capturaron a Adrián “N”, alias “El 20”, señalado por la Defensa por el ataque de 2016 y los Culiacanazos de 2019 y 2023. Redes Sociales

Adrián “N”, alias “El 20”, fue detenido en Mazatlán; la Defensa lo vincula con el ataque donde murieron cinco militares y los Culiacanazos

Autoridades federales detuvieron este martes 28 de julio a Adrián “N”, alias “El 20”, identificado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) como uno de los principales operadores del Cártel del Pacífico, también conocido como Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la información oficial, además de mantener presunta presencia en seis municipios de Sinaloa, las autoridades lo señalan por su probable participación en el ataque donde murieron cinco militares en 2016, así como en las agresiones contra fuerzas federales durante los operativos para detener a Ovidio Guzmán López en 2019 y 2023, conocidos como los Culiacanazos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-el-ojon-lider-del-cjng-en-michoacan-y-guanajuato-IG22420778

OPERATIVO SE REALIZÓ EN VILLA UNIÓN, MAZATLÁN

La Defensa informó que la captura fue resultado de trabajos de inteligencia militar y se llevó a cabo en la localidad de Villa Unión, perteneciente al municipio de Mazatlán, Sinaloa.

En el operativo participaron de manera coordinada elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.

Según la información oficial, Adrián “N” fue detenido junto con otra persona.

ASEGURAN ARMAS, CARTUCHOS Y EQUIPO TÁCTICO

Durante la detención, las autoridades aseguraron:

- Dos ametralladoras calibre 7.62 milímetros.

- Cuatro armas largas.

- Treinta cargadores.

- Dos mil 158 cartuchos.

- Un vehículo.

- Diverso equipo táctico.

Los detenidos, junto con el armamento y los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Mazatlán, instancia que determinará su situación jurídica.

AUTORIDADES LO IDENTIFICAN COMO OPERADOR EN SEIS MUNICIPIOS

De acuerdo con la Defensa, Adrián “N” presuntamente mantenía operaciones en los municipios de Mazatlán, Villa Unión, El Palmito, El Rosario, La Concordia y Escuinapa.

Las autoridades señalaron que estas zonas han registrado en los últimos meses enfrentamientos entre grupos delictivos, desplazamientos de población y diversos operativos de fuerzas federales.

LO VINCULAN CON EL ATAQUE DONDE MURIERON CINCO MILITARES

El perfil elaborado por la Secretaría de la Defensa Nacional señala que Adrián “N” presuntamente participó en distintos hechos de violencia contra elementos del Ejército Mexicano.

El primero corresponde al 30 de septiembre de 2016, en Culiacán, cuando ocurrió un ataque en el que fallecieron cinco militares.

TAMBIÉN ES SEÑALADO POR LOS CULIACANAZOS DE 2019 Y 2023

Las autoridades también lo relacionan con las agresiones registradas durante los operativos para detener a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El primero ocurrió en octubre de 2019, cuando el operativo concluyó con la liberación de Ovidio Guzmán tras una jornada de violencia en Culiacán.

El segundo se registró en enero de 2023, cuando fuerzas federales lograron detener a Ovidio Guzmán durante un nuevo operativo que derivó en enfrentamientos armados en distintos puntos de Sinaloa y dejó personas fallecidas y heridas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-el-tio-presunto-operador-financiero-de-los-chapitos-gabinete-reporta-seis-detenidos-GB22452062

CAPTURA OCURRE SEMANAS DESPUÉS DE OTRA DETENCIÓN EN MAZATLÁN

La detención de Adrián “N” ocurre semanas después de la captura de Gabriel Nicolás Martínez Larios, alias “El Gabito”, realizada el 1 de junio de 2026 en Mazatlán.

Hasta el momento, las autoridades federales no han informado sobre nuevos cargos adicionales contra Adrián “N”, mientras la Fiscalía General de la República continúa con las diligencias para definir su situación legal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Detenciones

Localizaciones


Sinaloa

Organizaciones


Cártel de Sinaloa

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
La ciudad es uno de las localidades con mayor incremento en los últimos cinco años.

Saltillo en el top 6 de ciudades con mayor incremento en muertes por siniestros viales
La hermandad de Saltillo y Austin escalará también a vínculos para promocionar el turismo y el vino.

Sister Wineries convertirá hermandad entre Saltillo y Austin en puente para el turismo y el vino
El proceso de venta de los activos es seguido con atención por miles de trabajadores y acreedores.

Subasta de activos de AHMSA y MINOSA se perfila para el 25 de septiembre
Cuando más lo necesitaba, Saraperos encontró su mejor versión y arrolló a Rieleros en el arranque de una serie decisiva.

Con noche de Oscar Colás, Saraperos arrolla a Rieleros en Saltillo
Historia. Con un elenco encabezado por Tom Holland, Zendaya, Jon Bernthal, Mark Ruffalo y Sadie Sink, la nueva entrega busca marcar el inicio de una etapa diferente dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ llega a los cines con la misión de abrir una nueva etapa para Marvel
La resolución se emitió tras varios días de audiencia y permitirá que continúe la investigación complementaria del caso.

Caso Dafne: Danna Yanina “N” es vinculada a proceso por presunto feminicidio
En contraste, se han intensificado las protestas de aspirantes que exigen que se reponga el examen.

Exigen admitidos respetar sus inscripciones en la UNAM
A nueve días del inicio formal de clases, el organismo fue encomendado a otorgar una ruta a seguir para avanzar con los procesos de nuevo ingreso.

Promete UNAM emitir recomendación esta semana sobre ingreso 2026