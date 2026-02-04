$!Detienen en Zacatecas a exdirector de Seguridad Pública de Tlaltenango por presunto secuestro agravado

Las autoridades no ofrecieron mayores detalles sobre los hechos específicos que originaron la imputación, ni sobre las circunstancias en las que se habría cometido el delito, al tratarse de una investigación en curso.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas confirmó la detención de Juan Diego “N”, quien hasta el pasado 30 de enero se desempeñaba como director de Seguridad Pública municipal en Tlaltenango. El exfuncionario fue detenido en un operativo coordinado por fuerzas estatales y federales, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado.

OPERATIVO INSTITUCIONAL LOGRA LA CAPTURA DE JUAN DIEGO ‘N’, EXDIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DE TLALTENANGO

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía de Zacatecas, la detención de Juan Diego “N” formó parte de acciones realizadas en coordinación con los integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad. El exdirector de Seguridad Pública fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente para que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

En un mensaje publicado en redes sociales, la Fiscalía señaló: “FGJEZ y Mesa de Paz cumplimentan órdenes de aprehensión y comparecencia. Durante las últimas 24 horas, la Fiscalía General de Justicia del Estado en colaboración con los integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, lograron poner a disposición del Órgano Jurisdiccional a 03 personas”.

En el mismo comunicado se precisó que Juan Diego “N” fue detenido en el municipio de Tlaltenango y que contaba con una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLALTENANGO ESPERARÁ INVESTIGACIÓN

Tras darse a conocer la detención, el presidente municipal de Tlaltenango, Francisco Delgado Miramontes, se refirió al caso en declaraciones retomadas por El Heraldo de México. El edil afirmó que es respetuoso de las instituciones y evitó profundizar en el tema, al señalar que el proceso legal debe seguir su curso.

“Yo soy muy respetuoso con las instituciones, ahorita no puedo ahondar mucho en el tema porque vuelvo a decir, si lo digo, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, entonces dejémoslo, ya en su momento mañana, pasado se van a ver las cosas (...) ahí también cada quien es responsable de sus hechos, pero ahorita lo vuelvo a decir, que el tiempo y las instituciones digan lo contrario o digan lo real”, expresó el presidente municipal.

El alcalde, de filiación morenista, explicó que el relevo en la Dirección de Seguridad Pública respondió a una petición de la ciudadanía y evitó pronunciarse sobre si tenía conocimiento previo de alguna denuncia en contra de su excolaborador.

“A lo que está a mi alcance y lo que yo veo, por eso he hecho movimientos por lo mismo, porque esos sí los alcanzo a percibir y lo alcanzo a percibir que es así, que la gente ya me pedía cambios”, indicó.

Juan Diego “N” dejó el cargo el 30 de enero, días antes de que se confirmara públicamente su detención por parte de la Fiscalía estatal.