Detienen en Zacatecas a exdirector de Seguridad Pública de Tlaltenango por presunto secuestro agravado

México
/ 4 febrero 2026
    Detienen en Zacatecas a exdirector de Seguridad Pública de Tlaltenango por presunto secuestro agravado
    La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informó que Juan Diego “N”, exdirector de Seguridad Pública municipal de Tlaltenango, fue detenido en un operativo coordinado por fuerzas estatales y federales y quedó a disposición de la autoridad judicial para definir su situación jurídica Fiscalía de Zacatecas

La Fiscalía de Zacatecas confirmó la detención de Juan Diego “N”, exdirector de Seguridad Pública de Tlaltenango, por una orden de aprehensión relacionada con el delito de secuestro agravado

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas confirmó la detención de Juan Diego “N”, quien hasta el pasado 30 de enero se desempeñaba como director de Seguridad Pública municipal en Tlaltenango. El exfuncionario fue detenido en un operativo coordinado por fuerzas estatales y federales, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado.

Las autoridades no ofrecieron mayores detalles sobre los hechos específicos que originaron la imputación, ni sobre las circunstancias en las que se habría cometido el delito, al tratarse de una investigación en curso.

OPERATIVO INSTITUCIONAL LOGRA LA CAPTURA DE JUAN DIEGO ‘N’, EXDIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DE TLALTENANGO

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía de Zacatecas, la detención de Juan Diego “N” formó parte de acciones realizadas en coordinación con los integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad. El exdirector de Seguridad Pública fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente para que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

En un mensaje publicado en redes sociales, la Fiscalía señaló: “FGJEZ y Mesa de Paz cumplimentan órdenes de aprehensión y comparecencia. Durante las últimas 24 horas, la Fiscalía General de Justicia del Estado en colaboración con los integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, lograron poner a disposición del Órgano Jurisdiccional a 03 personas”.

En el mismo comunicado se precisó que Juan Diego “N” fue detenido en el municipio de Tlaltenango y que contaba con una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLALTENANGO ESPERARÁ INVESTIGACIÓN

Tras darse a conocer la detención, el presidente municipal de Tlaltenango, Francisco Delgado Miramontes, se refirió al caso en declaraciones retomadas por El Heraldo de México. El edil afirmó que es respetuoso de las instituciones y evitó profundizar en el tema, al señalar que el proceso legal debe seguir su curso.

“Yo soy muy respetuoso con las instituciones, ahorita no puedo ahondar mucho en el tema porque vuelvo a decir, si lo digo, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, entonces dejémoslo, ya en su momento mañana, pasado se van a ver las cosas (...) ahí también cada quien es responsable de sus hechos, pero ahorita lo vuelvo a decir, que el tiempo y las instituciones digan lo contrario o digan lo real”, expresó el presidente municipal.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLALTENANGO EVITA HABLAR SOBRE DETENCIÓN DE JUAN DIEGO ‘N’

El alcalde, de filiación morenista, explicó que el relevo en la Dirección de Seguridad Pública respondió a una petición de la ciudadanía y evitó pronunciarse sobre si tenía conocimiento previo de alguna denuncia en contra de su excolaborador.

“A lo que está a mi alcance y lo que yo veo, por eso he hecho movimientos por lo mismo, porque esos sí los alcanzo a percibir y lo alcanzo a percibir que es así, que la gente ya me pedía cambios”, indicó.

Juan Diego “N” dejó el cargo el 30 de enero, días antes de que se confirmara públicamente su detención por parte de la Fiscalía estatal.

FISCALÍA DE ZACATECAS DESTACA OTRAS DETENCIONES

En el mismo comunicado, la Fiscalía de Zacatecas informó que, junto con la detención del exdirector de Seguridad Pública de Tlaltenango, también se cumplimentaron otras órdenes judiciales. Se detalló que Daniel “N” fue detenido en el municipio de Zacatecas por el delito de daño en las cosas culposo, mientras que Rogelio “N” fue localizado en Villanueva, Zacatecas, y contaba con una orden de comparecencia por el delito de abandono de familiares.

La institución reiteró que “la Fiscalía General del Estado mantiene el firme compromiso de esclarecer los hechos delictivos a través de la labor de investigación, así como lograr que las personas responsables de actos delictivos enfrenten la justicia”.

Finalmente, recordó que, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no exista una sentencia emitida por la autoridad judicial competente.

