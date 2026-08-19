Dialoga Harfuch con Ministra argentina sobre narco y crimen

La reunión se da en medio de la posibilidad de extradición de Fernando Farías Laguna, detenido desde abril en el país sudamericano y señalado en México de operar junto con su hermano Manuel una red de huachicol fiscal.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, se reunió en Argentina con la Ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, para hablar sobre operativos conjuntos contra el narcotráfico y crimen organizado.

La funcionaria argentina informó sobre el diálogo que se dio durante la visita de García Harfuch al Cono Sur.

“Excelente reunión con Omar García Harfuch. Hablamos de cómo seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre Argentina y México para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado, compartir lo que funciona y darle sustentabilidad a las políticas que estamos llevando adelante”, afirmó en un mensaje en el que compartió fotografías del evento.

“Con los narcos no se negocia. Se los combate con decisión, cooperación y políticas firmes que se sostengan en el tiempo”.

Apenas el pasado martes, García Harfuch participó en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas que se realiza en este País.

En dicho evento, elogió la coordinación con autoridades de Estados Unidos en materia de seguridad, sobre todo de la Administración de Control de Drogas (DEA), que a su vez, a través de su director Terrance Cole lo consideró un socio de confianza.

“(Es) un socio de confianza y un buen amigo de Estados Unidos. El Secretario Harfuch ha dedicado casi dos décadas al servicio público para proteger a la población de México”, indicó.

Cole dijo que Harfuch comprende las amenazas de las organizaciones transnacionales que trafican drogas, corrompen las instituciones y destruyen familias.