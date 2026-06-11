Dice Monreal que derogar Ley del ISSSTE llevaría al País al caos

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    Dice Monreal que derogar Ley del ISSSTE llevaría al País al caos
    Monreal aseguró que abrogar ley afectaría pago de policías, personal médico, infraestructura o mantenimiento. CUARTOSCURO

El coordinador de Morena en San Lázaro señaló que los gobiernos del PRI y PAN se equivocaron al avalar la reforma en 2007

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, reiteró que no hay recursos para derogar la Ley del ISSSTE, como exige la CNTE, y advirtió que hacerlo, llevaría a México al caos.

En la Cámara de Diputados, donde vio el partido inaugural del Mundial 2026, entre México y Sudáfrica, el legislador reconoció que los Gobiernos del PRI y del PAN se equivocaron al aprobar esa reforma en 2007; no obstante, sostuvo que para el País sería imposible asumir una medida económica de ese tamaño.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/atacan-a-balazos-a-alcalde-en-oaxaca-GB21319618

“Creo que en su momento se equivocaron en hacer esta reforma que afectó y que ahora estamos pagando las consecuencias por los Gobiernos neoliberales y sus actos. Hoy es económicamente, presupuestariamente imposible, lo ha explicado bien la Presidenta Claudia Sheinbaum, lo ha explicado bien el director del ISSSTE, Martí Batres, lo ha explicado bien Mario Delgado y les creo”, aseguró.

Monreal advirtió que abrogar la Ley del ISSSTE de 2027, llevaría a México a un caos, ya que no habría recursos para el pago de policías, personal médico, infraestructura o mantenimiento.

“Además, desde el presupuesto que nos corresponde a nosotros aprobar, sería imposible que una medida económica de ese tamaño pudiera asumirla el país, entraríamos en un caos, entraríamos en la insatisfacción del pago de policías, del pago de doctores, el pago de enfermeras, el pago de la infraestructura, el pago para el mantenimiento del país, no sería posible eso”, afirmó.

El legislador pidió tomar en cuenta también que ha habido mucho apoyo a través de los programas sociales, a través de los cuales este año se dispersará un billón de pesos.

El coordinador morenista consideró que la actitud de la Presidenta ante las protestas de maestros de la CNTE y de diversos sectores ha sido responsable y consideró que la Mandataria federal ha cumplido con creces, porque a pesar de que sectores radicales apostaban porque no rodaría el balón, el Mundial 2026 se está llevando a cabo.

“Me ha gustado mucho la templanza de la Presidenta, el carácter. Hay muchos que no querían que viéramos este juego, hay quienes apostaron a que el balón no rodaría y miren, ya estamos a punto de ver este magnífico partido, vean el estadio, está lleno de gente entusiasmada y el balón va a rodar, y van a tener todos, la seguridad de que van a respetar sus derechos.

“Yo creo que la Presidenta Claudia Sheinbaum respondió v cumplió y dijo una cosa y una rase que me quedo con ella: no habrá represión y el ambiente se va a desarrollar en un ambiente de tranquilidad y de seguridad, y es lo que esta cumpliendo”, dijo.

Monreal reiteró su llamado a respaldar y apoyar a la Presidenta y a cerrar filas en torno a ella en estos momentos que, subrayó, son de desafío, aunque confió que los vencerá con diálogo y con visión de estadista.

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