Dictan prisión preventiva a Guadalupe ‘N’, apoderada legal de empresa ligada a Ruffo Appel

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    Dictan prisión preventiva a Guadalupe ‘N’, apoderada legal de empresa ligada a Ruffo Appel
    FGR informó que un juez de control impuso la medida de prisión preventiva a Guadalupe ‘N’, por presunta participación en delitos de contrabando y delincuencia organizada ligados a supuesta red de huachicol fiscal. FGR

La mujer quedó interna en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez de control impuso la medida de prisión preventiva a Guadalupe ‘N’, por su presunta participación en los delitos de contrabando y delincuencia organizada ligados a la supuesta red de huachicol fiscal por la que fue vinculado a proceso el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, junto a otros siete coacusados.

La dependencia apuntó que la defensa de la mujer, identificada como la apoderada legal de Ingemar S.A. de C.V —empresa en la que el exgobernador es señalado como socio—, se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica, por lo que la mujer quedó interna en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-en-cdmx-a-mujer-ligada-a-red-de-huachicol-fiscal-atribuida-a-ruffo-appel-PG22711529

Mientas se espera que se realice la audiencia en la que se definirá si es vinculada a proceso o no.

Guadalupe ‘N’ fue detenida derivado de la investigación realizada por la FGR para combatir el contrabando de combustible, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra en la colonia Chapultepec Morales, alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, durante el sábado 8 de agosto.

FGR informó que hasta el momento van nueve personas detenidas por el caso, de las cuales ocho han sido vinculadas a proceso, entre ellos el gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su probable responsabilidad en ilícitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fgr-reitera-su-postura-sobre-el-arresto-de-ernesto-ruffo-y-niega-persecucion-politica-KB22458604

PARTICIPACIÓN DE GUADALUPE ‘N’ COMO APODERADA LEGAL

De acuerdo con la indagatoria, Guadalupe Hernández Hinojosa es identificada como apoderada legal de Ingemar S.A. de C.V., de la que es socio el exmandatario estatal, y que fue utilizada para contrabandear combustible por ferrotanques.

Según los datos de prueba recabados por la FGR, la mujer habría intervenido en operaciones de comercio exterior mediante las cuales se declaraban volúmenes de hidrocarburo significativamente inferiores a los realmente transportados.

Asimismo, presuntamente participó en diversos actos jurídicos y comerciales relacionados con la operación de la empresa, incluyendo la formalización de contratos vinculados con la distribución de petrolíferos y la realización de gestiones ante autoridades aduaneras respecto de mercancías detectadas con irregularidades.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caso-ruffo-appel-logra-la-fgr-identificar-4-empresas-a-las-que-llegaba-el-huachicol-EK22393142

PARTICIPABA COMO REPRESENTACIÓN CORPORATIVA

Además, Hernández Hinojosa fue identificada como firmante autorizada en diversas cuentas bancarias de la empresa Ingemar, circunstancia que le habría permitido intervenir en la administración financiera de la empresa.

La FGR considera que su participación presuntamente estuvo relacionada con actividades de representación corporativa, administración financiera y ejecución de actos jurídicos vinculados con la operación comercial de la empresa investigada, hechos que forman parte de las líneas de investigación que actualmente desarrolla la Fiscalía General de la República.

Los otros detenidos al momento por este caso son: Ernesto Guillermo Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Guillermo de la Peña Rosales, José María de la Peña Ramos, Luis Antonio Barrientos Juárez, Adriana Magali Bárcenas Guillén, José Merino Valdés Cuervo.

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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