Secretaría de Mujeres atiende denuncia de agresión sexual contra médicas en Hospital de Tamaulipas

    La Secretaría de las Mujeres de México, encabezada por Citlalli Hernández Mora, informó que ya estableció contacto con las médicas del Hospital Infantil de Tamaulipas. CUARTOSCURO

El caso salió a la luz luego de que una doctora del Hospital Infantil de Tamaulipas difundiera un video en redes sociales, en el que denunció que ella y otra compañera fueron víctimas de agresión sexual

La Secretaría de las Mujeres de México, encabezada por Citlalli Hernández Mora, informó que ya estableció contacto con las médicas del Hospital Infantil de Tamaulipas, después de que denunciaron haber sido víctimas de agresión sexual en las instalaciones.

Hasta donde se ha informado, el acompañamiento tiene el objetivo de dar seguimiento al caso y evitar que quede impune. La titular de la dependencia dio a conocer, a través de su cuenta en X, que la institución mantiene coordinación con autoridades estatales para atender la situación.

“La Secretaría lleva el caso con las autoridades estatales con el fin de implementar acciones que garanticen cero impunidad”. La funcionaria también reiteró el compromiso del gobierno federal para atender y prevenir cualquier tipo de violencia contra las mujeres.

MÉDICAS DENUNCIAN AGRESIÓN SEXUAL EN HOSPITAL DE TAMAULIPAS

El caso salió a la luz luego de que una doctora del Hospital Infantil de Tamaulipas difundiera un video en redes sociales, en el que denunció que ella y otra compañera fueron víctimas de agresión sexual dentro del centro médico.

Según explicó, la protesta se realizó durante un evento dirigido a nuevos residentes del nosocomio, donde mostró una cartulina con la leyenda:

“En el HIT me drogaron, me violaron y se callaron. No fue error. Fue negligencia”.

La doctora aseguró que, tras hacer pública la denuncia, no recibieron el apoyo necesario por parte de las autoridades. Posteriormente, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) de Tamaulipas detuvo al presunto agresor señalado por las víctimas, identificado como Carlos “N”, alias “La Rana”; sin embargo, el hombre fue liberado.

Tras la difusión del caso, el director del Hospital Infantil de Tamaulipas, Vicente Plascencia Valadez, presentó su renuncia al cargo. El funcionario señaló que tomó la decisión con el propósito de no afectar el prestigio ni el trabajo de la institución.

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

