Secretaría de Mujeres atiende denuncia de agresión sexual contra médicas en Hospital de Tamaulipas

La Secretaría de las Mujeres de México, encabezada por Citlalli Hernández Mora, informó que ya estableció contacto con las médicas del Hospital Infantil de Tamaulipas, después de que denunciaron haber sido víctimas de agresión sexual en las instalaciones.

Hasta donde se ha informado, el acompañamiento tiene el objetivo de dar seguimiento al caso y evitar que quede impune. La titular de la dependencia dio a conocer, a través de su cuenta en X, que la institución mantiene coordinación con autoridades estatales para atender la situación.

“La Secretaría lleva el caso con las autoridades estatales con el fin de implementar acciones que garanticen cero impunidad”. La funcionaria también reiteró el compromiso del gobierno federal para atender y prevenir cualquier tipo de violencia contra las mujeres.

MÉDICAS DENUNCIAN AGRESIÓN SEXUAL EN HOSPITAL DE TAMAULIPAS

El caso salió a la luz luego de que una doctora del Hospital Infantil de Tamaulipas difundiera un video en redes sociales, en el que denunció que ella y otra compañera fueron víctimas de agresión sexual dentro del centro médico.