$!Dictan prisión preventiva contra Audias Flores Silva, “El Jardinero”, operador del CJNG

La Fiscalía General de la República informó que un juez de control dictó prisión preventiva en contra de Audias Flores Silva, identificado como “El Jardinero”, el pasado 29 de abril, luego de su detención el 27 de abril durante un operativo realizado en inmediaciones del municipio de Santa María del Oro, en Nayarit. De acuerdo con la información oficial, la captura del operador del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue resultado de 19 meses de trabajos de inteligencia coordinados por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en los que participaron la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la propia Fiscalía General de la República.

OPERATIVO AÉREO Y TERRESTRE PERMITIÓ LA DETENCIÓN DE ‘EL JARDINERO’ Las autoridades detallaron que elementos navales lograron identificar el vehículo en el que se trasladaba Flores Silva, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que derivó en el despliegue de un operativo conjunto por aire y tierra. Durante la intervención, el individuo intentó evadir a las fuerzas de seguridad. Según el reporte, al verse rodeado trató de huir y se ocultó en una tubería ubicada bajo la carretera. El cerco operativo permitió encapsular la zona hasta que efectivos descendieron de helicópteros y concretaron la detención. Las autoridades indicaron que la captura se realizó sin que se efectuaran disparos y sin que se registraran personas lesionadas.

MÁS DE 400 EFECTIVOS PARTICIPARON EN EL OPERATIVO PARA DETENER A ‘EL JARDINERO’ El dispositivo implementado contempló la participación de cuatro helicópteros de apoyo aéreo cercano, dos aeronaves destinadas al transporte de tropas y cuatro aeronaves de ala fija. En tierra, se movilizaron 120 elementos de acción directa, además de 400 efectivos navales en funciones de apoyo. Asimismo, se informó que el esquema de seguridad del detenido incluía aproximadamente 30 camionetas y más de 60 personas armadas. DICTAN PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA AUDIAS FLORES SILVA, ALIAS ‘EL JARDINERO’ En un comunicado emitido el 29 de abril, la Fiscalía General de la República señaló: “La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva en contra de Audias N, por su posible participación en los delitos de portación de armas de fuego y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas”. La dependencia agregó que, tras calificarse de legal la detención, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), formuló la imputación correspondiente durante una audiencia realizada por videoconferencia. Posteriormente, “la defensa del imputado se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica”, precisó la institución.

INVESTIGACIONES CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO CONTINÚAN ACTIVAS La Fiscalía General de la República reiteró en su comunicado que “a la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente”. Las autoridades señalaron que la detención forma parte de las acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad para atender a grupos delictivos en distintas regiones del país, en este caso en el estado de Nayarit.

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