$!Revelan presuntos mensajes de Sergio Carmona con senador de Morena José Ramón Gómez Leal

Conversaciones atribuidas a los teléfonos de Sergio Carmona, “El Rey del Huachicol”, muestran comunicación con el senador de Morena José Ramón Gómez Leal, de acuerdo con Miguel Meza, presidente de Defensorxs A.C. Mensajes de WhatsApp y registros de llamadas que, según Miguel Meza, fueron extraídos de dos teléfonos utilizados por el empresario tamaulipeco Sergio Carmona, conocido como “El Rey del Huachicol”, muestran comunicación directa con el senador de Morena José Ramón Gómez Leal durante 2021. En entrevista con la periodista Azucena Uresti, el presidente de Defensorxs A.C. aseguró que los dispositivos contienen miles de documentos y registros de comunicación con 99 números telefónicos, entre ellos los de alcaldes, diputados y senadores de Morena. Carmona fue asesinado en noviembre de 2021 en San Pedro Garza García, Nuevo León. Las conversaciones presentadas por Meza corresponden, de acuerdo con su exposición, al mismo año.

¿QUÉ DICEN LOS MENSAJES ENTRE JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL Y SERGIO CARMONA? Uno de los intercambios difundidos muestra a Carmona escribiendo a Gómez Leal: “Compadre, todo por este, el americano ya no”, en aparente referencia al teléfono estadounidense que el empresario utilizaba para sus negocios. Gómez Leal responde: “Yes sir. Al rato llega mi amigo con Lacho García”. Meza identificó a “Lacho” como Lacho García, quien se desempeñó como subsecretario de Salud durante el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca y a quien el activista señaló como presunto operador financiero de Carmona. De acuerdo con la explicación de Meza, García utilizaba un despacho en Monterrey para sostener reuniones con personas relacionadas con el empresario. Otra conversación contiene el intercambio: “¿Vienes al Humo?” y la respuesta “Negativo, bajo a Culiacán ahorita”. En los mensajes también aparecen referencias a reuniones en Reynosa y a “los amigos”. Meza ubicó estas comunicaciones en el contexto de los procesos electorales de 2021 en Sinaloa y 2022 en Tamaulipas. El activista sostuvo que Carmona “operaba con ellos en Culiacán, Sinaloa” y afirmó que el empresario habría aportado financiamiento a la elección de Morena en esa entidad.

“EL HUMO”, UNA EXPRESIÓN CUYO SIGNIFICADO NO HA SIDO IDENTIFICADO Una de las expresiones que aparece de manera recurrente en los mensajes es “El Humo”. Meza señaló que no ha podido determinar qué significaba esa palabra dentro de las conversaciones ni qué tipo de entrega o transacción podría estar relacionada con ella. “No sabemos qué llevaban de El Humo. No sabemos para qué le pedía fiado José Ramón a Sergio Carmona para que pusiera algo y luego él lo compusiera”, explicó. El activista presentó esta conversación como parte de los elementos que, desde su interpretación, permitirían reconstruir la relación entre Carmona y distintos personajes políticos.

GÓMEZ LEAL HABRÍA SOLICITADO UN “PAPALOTE” En otro mensaje fechado en 2021, Gómez Leal habría solicitado a Carmona un “papalote”, término que, según Meza, ambos utilizaban para referirse a un avión. La aeronave habría sido considerada para realizar un vuelo desde Toluca. De acuerdo con el activista, finalmente no fue utilizada para ese traslado. Meza agregó que existen bitácoras de vuelo correspondientes a otros operadores vinculados con Morena que utilizaron aeronaves relacionadas con el empresario.

UNA CONVERSACIÓN MENCIONA A “RGV” Otra de las conversaciones que Meza calificó como relevante comienza con una pregunta de Gómez Leal a Carmona: “¿cuándo ves a RGV?”. El activista identificó las iniciales como Rodolfo González Valderrama, quien fue subdelegado del Bienestar en Tamaulipas y posteriormente titular de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía. En el mismo intercambio aparecen otros mensajes atribuidos a Gómez Leal: “Es importante que jalen a los 1. El gordo sigue presionando. Importante que el señor ayude.” Posteriormente agrega: “El tema sí es urgente. Si el señor no actúa, estamos en riesgo en el pueblo. Están usando un nombre que trae rango y no sabemos quién es.” Meza interpretó la expresión “los 1” como una referencia que, según afirmó, se ha utilizado en otros contextos relacionados con investigaciones sobre huachicol para identificar a titulares de instituciones. A partir de esa interpretación, mencionó los nombres de Adán Augusto López Hernández y Andrés Manuel López Beltrán. No obstante, el propio activista precisó que ninguno de esos nombres aparece de manera explícita en el fragmento difundido y reconoció que tampoco pudo identificar con certeza a quién se refiere Gómez Leal cuando habla de “el señor”. “Esta conversación es la más importante porque están hablando José Ramón Gómez Leal y Sergio Carmona del uso de un hombre, de un alto funcionario, de un alto mando, para realizar actividades en Tamaulipas”, afirmó Meza. “Normalmente esto es el famosísimo charoleo, pero en este contexto es charoleo para realizar huachicol”, agregó.

¿QUIÉNES APARECEN ENTRE LOS CONTACTOS DE SERGIO CARMONA? Según Meza, los dos teléfonos utilizados por Carmona registraron comunicación con 99 números distintos. Entre los contactos que identificó se encuentran la senadora Olga Sosa, quien fue compañera de fórmula de Gómez Leal antes de que este llegara al Senado por la vía extraordinaria. También mencionó a Carmen Lilia Cantú Rosas, alcaldesa de Nuevo Laredo, y al diputado Erasmo González Robledo, quien durante el periodo referido presidía la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. La lista también incluiría a Humberto Francisco Villarreal Santiago, hijo del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal; al cantante Julión Álvarez, y a Gustavo Nieto, quien fue alcalde de un municipio de Querétaro y es primo de Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Meza mencionó además supuestas conversaciones con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien anteriormente negó haber conocido a Carmona, así como con la diputada Gabriela Jiménez Godoy, quien también negó haber tenido contacto con el empresario. ANTECEDENTES QUE MEZA RELACIONA CON GÓMEZ LEAL Durante la entrevista, Meza también expuso antecedentes empresariales y políticos relacionados con Gómez Leal. El activista afirmó que la familia del senador mantiene empresas dedicadas al transporte de hidrocarburos desde la década de 1980 y señaló que, en 2002, cuando Gómez Leal todavía militaba en el PAN y encabezaba Grupo Gor, la entonces Agencia Federal de Investigación le habría incautado tres pipas relacionadas, según su versión, con contrabando de combustible. Meza también señaló que en 2009 Gómez Leal fue fotografiado en un acto de campaña junto a Jaime González Durán, alias “El Hummer”, a quien identificó como uno de los fundadores de Los Zetas. Asimismo, sostuvo que el senador reconoció en entrevistas anteriores haber sido amigo de Sergio Carmona y afirmó que, hasta donde tenía conocimiento, no existía una investigación en su contra.

GÓMEZ LEAL, RELACIONADO CON EL ENTORNO DE GARCÍA CABEZA DE VACA José Ramón Gómez Leal es hermano de Mariana Gómez Leal, esposa del exgobernador panista de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Según Meza, el senador fue uno de los primeros personajes que acercaron a Sergio Carmona a círculos relacionados con Morena. El activista sostuvo que posteriormente Jesús Ramírez Cuevas, exvocero del expresidente Andrés Manuel López Obrador, habría presentado a Carmona con integrantes de la cúpula cercana al entonces mandatario. “Él es uno de los personajes claves que conectó al Rey del Huachicol con la cúpula de Morena”, afirmó Meza. El presidente de Defensorxs A.C. agregó, al citar una columna previa de Salvador García Soto, que Gómez Leal actualmente colaboraría como informante del gobierno de Estados Unidos. La información proporcionada no incluye documentación que permita corroborar esta afirmación.

¿QUÉ SE SABE DE SERGIO CARMONA? Sergio Carmona fue asesinado en noviembre de 2021 en San Pedro Garza García, Nuevo León. Después de su muerte, su nombre ha aparecido en investigaciones relacionadas con el huachicol y señalamientos relacionados con sus actividades empresariales y sus vínculos con personajes políticos. De acuerdo con Meza, los dos teléfonos de Carmona contienen registros de comunicación con decenas de personas y constituyen parte de los documentos que la organización ha revisado.