DIF Salamanca da pasteles con fotografías de desaparecidos en evento con madres buscadoras

Durante la conmemoración por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el alcalde de Salamanca, Guanajuato, César Prieto Gallardo y su esposa Eugenia Martínez, Presidenta del DIF municipal repartieron pasteles con fotografías de hombres y mujeres que son buscados por sus seres queridos. En presencia de familiares de personas desaparecidas realizaron la reinauguración del Árbol de la Memoria en el jardín Xidoo; mientras que sobre una base se exhibieron los pasteles con los rostros de las personas desaparecidas, y fueron donados a los asistentes.

Integrantes de colectivos confirmaron que el alimento estaba decorado con impresiones comestibles y las fotografías fueron publicadas por el DIF de Salamanca, en ellas se puede ser platos con los bocadillos con las fotografías sin nombre de los desaparecidos.

Por otro lado, en el árbol colocaron prendas tejidas, algunas que representaban las herramientas de las buscadoras en campo, como palas; resultado de un taller de acompañamiento psicológico para víctimas indirectas de desaparición, impartido por psicólogas y psicólogos de la Dirección de Orientación Familiar del DIF Salamanca. También madres buscadoras colocaron fotografías. Estudiantes de la Universidad De La Salle Bajío participaron en la jornada con una muestra gastronómica en homenaje a los familiares desaparecidos; a través de una publicación de Facebook confirmaron que sus alumnos de Gastronomía participaron en la jornada en colaboración con el DIF Municipal y que prepararon un menú inspirado en el libro Recetario para la memoria.

“Como parte de esta participación, prepararon un menú inspirado en el libro Recetario para la memoria, convirtiendo la gastronomía en un espacio para recordar, honrar y acompañar”, señaló la institución. PASTELES GENERAN CRÍTICAS La presentación de las imágenes en el alimento generó críticas, luego de que fueron subidas a las redes sociales. En el evento se ofreció servicio de buffete. Usuarios en redes sociales señalaron como una falta de sensibilidad por parte del Gobierno Municipal, mientras que algunos otros calificaron a la acción como una “burla” hacia buscadores.

Martínez Carrillo, afirmó que la institución municipal mantendría su acompañamiento a las familias: “seguiremos poniendo el corazón en cada paso, porque todavía hay mucho por hacer y porque queremos un Salamanca donde nadie tenga que sentirse solo frente al dolor. En nosotros tienen una mano que acompaña, un corazón que escucha y una familia que seguirá caminando a su lado, su familia DIF (...) Hoy no olvidamos, hoy recordamos, hoy acompañamos y, sobre todo, hoy seguimos buscando”.

Por otro lado, Prieto Gallardo afirmó que en su administración tiene la obligación de atender a las familias de manera sensible: “como gobierno, tenemos la voluntad y la obligación de trabajar de manera sensible, entender los contextos que habitamos, acompañar sin juzgar y brindar herramientas a la gente que padece. Nuestra mayor prioridad es construir un municipio seguro, y seguiremos sumando esfuerzos para conseguirlo”. El colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos alertó el viernes 28 de agosto del incremento del número de personas desaparecidas y de la violencia en la Entidad, pues de abril a junio se reportaron mil tres personas desaparecidas, mientras que en el trimestre anterior habían sido 894. En el municipio se han reportado más de 305 personas desaparecidas. (Con información de medios de comunicación)

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