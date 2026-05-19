$!Difunde Nuevo León ficha de menor desaparecido en Coahuila

Monterrey, Nuevo León.- A solicitud de la Fiscalía General de Coahuila, autoridades de Nuevo León difundieron el reporte de búsqueda para dar con el paradero del joven Ángel Francisco Ramírez Guerrero, de 17 años.

El menor desapareció el 17 de mayo del año en curso cuando fue visto por última ocasión en la colonia Topo Chico en Saltillo, Coahuila.

El jovencito es de nacionalidad mexicana, cabello castaño oscuro, mide 1.62 metros de estatura y tiene un peso de 70 kilos.