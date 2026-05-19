Difunde Nuevo León ficha de menor desaparecido en Coahuila

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    Difunde Nuevo León ficha de menor desaparecido en Coahuila
    Autoridades de Nuevo León difundieron la ficha de búsqueda de Ángel Francisco Ramírez, desaparecido desde el 17 de mayo en Saltillo, Coahuila. VANGUARDIA

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León emitió el reporte de búsqueda para dar con el paradero del jovencito, desaparecido hace dos días

Monterrey, Nuevo León.- A solicitud de la Fiscalía General de Coahuila, autoridades de Nuevo León difundieron el reporte de búsqueda para dar con el paradero del joven Ángel Francisco Ramírez Guerrero, de 17 años.

El menor desapareció el 17 de mayo del año en curso cuando fue visto por última ocasión en la colonia Topo Chico en Saltillo, Coahuila.

El jovencito es de nacionalidad mexicana, cabello castaño oscuro, mide 1.62 metros de estatura y tiene un peso de 70 kilos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/buscan-a-adolescente-desaparecido-en-saltillo-fue-visto-por-ultima-vez-en-topo-chico-FM20792557
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El día de su desaparición vestía un short negro, playera gris, tenis negros con líneas rojas y una banda de color negro en la cabeza.

El reporte de su desaparición se presentó el 18 de mayo de 2026.

“El día 17 de mayo del 2026 fue visto por última vez en la colonia Topo Chico y hasta el momento se desconoce su paradero”, precisó la autoridad.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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