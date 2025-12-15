Difunden supuesto audio de avioneta que se desplomó en Toluca: ‘nos estamos desplomando

Seis personas murieron tras el choque de una avioneta privada en Toluca, accidente del que comenzó a circular en redes sociales un audio del último contacto de la tripulación con la Torre de Control del Aeropuerto de Toluca, en el que presuntamente se alerta sobre el desplome de la aeronave.

En la grabación, de aproximadamente 15 segundos, se escucha cómo el piloto o copiloto informa a la torre de control la situación que enfrentaban.

TE PUEDE INTERESAR: Jet privado se desploma en Toluca; deja seis personas sin vida y provoca columna de humo negro

Durante el intercambio, desde la torre se les pregunta cuáles eran sus intenciones, a lo que uno de los tripulantes responde: “nos estamos desplomando”, antes de que la comunicación termine con una frase inentendible.