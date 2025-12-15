Difunden supuesto audio de avioneta que se desplomó en Toluca: ‘nos estamos desplomando

México
/ 15 diciembre 2025
    Difunden supuesto audio de avioneta que se desplomó en Toluca: ‘nos estamos desplomando
    Seis personas murieron tras el choque de una avioneta privada en Toluca, accidente del que comenzó a circular en redes sociales un audio del último contacto de la tripulación con la Torre de Control del Aeropuerto de Toluca. ESPECIAL

El impacto ocurrió contra una bodega que almacenaba un tanque de combustible y gas, lo que provocó un incendio que posteriormente fue controlado por elementos del cuerpo de bomberos

Seis personas murieron tras el choque de una avioneta privada en Toluca, accidente del que comenzó a circular en redes sociales un audio del último contacto de la tripulación con la Torre de Control del Aeropuerto de Toluca, en el que presuntamente se alerta sobre el desplome de la aeronave.

En la grabación, de aproximadamente 15 segundos, se escucha cómo el piloto o copiloto informa a la torre de control la situación que enfrentaban.

Durante el intercambio, desde la torre se les pregunta cuáles eran sus intenciones, a lo que uno de los tripulantes responde: “nos estamos desplomando”, antes de que la comunicación termine con una frase inentendible.

El impacto ocurrió contra una bodega que almacenaba un tanque de combustible y gas, lo que provocó un incendio que posteriormente fue controlado por elementos del cuerpo de bomberos. Autoridades competentes ya iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.

CONFIRMACIÓN DE SEIS PERSONAS SIN VIDA

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México informó de manera preliminar este lunes que fallecieron seis personas por el desplome de una avioneta cerca del aeropuerto de Toluca.

Se trata de un jet privado Cessna Citation III, matrícula XA-PRO, que salió de Acapulco con destino a Toluca, en el que viajaban 8 pasajeros y 2 tripulantes; sin embargo, seis perdieron la vida.

