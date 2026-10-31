Difunden video de la detención de Salvador ‘N’, investigado por envenenamiento de perros en la Condesa

El momento de la detención de Salvador “N”, señalado como presunto responsable del envenenamiento de perros en la colonia Condesa, quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales este viernes 30 de octubre. Las imágenes muestran parte del operativo en el que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México interceptaron al hombre de 58 años, cuya captura fue confirmada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Salvador “N” es investigado por su probable participación en la colocación de cebos presuntamente envenenados en el Parque España, donde cuatro perros murieron y otros dos resultaron afectados. ASÍ FUE LA DETENCIÓN DE SALVADOR “N” EN LA COLONIA CONDESA De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el hombre fue localizado en el cruce de las calles Atlixco y Juan Escutia, luego de que denuncias vecinales y el seguimiento de las cámaras de videovigilancia permitieran identificarlo. La Fiscalía capitalina informó que las características físicas del detenido coincidían con las de una persona señalada en imágenes difundidas previamente en redes sociales por el envenenamiento de perros en la zona. El periodista Antonio Nieto compartió información sobre la captura, mientras que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, también confirmó la detención mediante una publicación en su cuenta de X, acompañada de una fotografía del sospechoso. La SSC señaló que, durante una revisión preventiva, Salvador “N” presuntamente insultó y agredió a los policías que lo interceptaron. Posteriormente fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica.

¿QUÉ SE SABE DEL ENVENENAMIENTO DE PERROS EN PARQUE ESPAÑA? La Fiscalía de la Ciudad de México informó que tiene conocimiento de cuatro perros fallecidos y que recibió tres denuncias de sus propietarios por los hechos. Por su parte, la información difundida por la alcaldesa de Cuauhtémoc señala que seis animales resultaron afectados por los cebos presuntamente envenenados: cuatro murieron y otros dos recibieron atención veterinaria y sobrevivieron. Las investigaciones se desarrollan en coordinación con la SSC, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y la alcaldía Cuauhtémoc, con el objetivo de esclarecer cómo fueron colocados los alimentos contaminados y determinar quiénes participaron.

INVESTIGAN POSIBLE REPRESALIA POR UN ATAQUE PREVIO Entre las líneas de investigación se encuentra la posibilidad de que el envenenamiento esté relacionado con un supuesto ataque de un perro contra uno de los hijos de Salvador “N”, ocurrido días antes de que comenzaran a reportarse los casos en la zona. Las autoridades indagan si ese antecedente pudo haber motivado la colocación de cebos envenenados en espacios públicos de la colonia Condesa y sus alrededores. Sin embargo, esta posible represalia no ha sido confirmada como el motivo de los hechos.

SALVADOR “N” ESPERA QUE DETERMINEN SU SITUACIÓN JURÍDICA Tras su detención, el hombre quedó a disposición de las autoridades capitalinas, que deberán establecer su situación jurídica y continuar con las investigaciones. La información proporcionada señala que podría enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión por la muerte de los animales y el sufrimiento que presuntamente les habría provocado. La sanción dependerá de la clasificación legal de los hechos, las pruebas y las resoluciones judiciales.