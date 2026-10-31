Difunden video de la detención de Salvador ‘N’, investigado por envenenamiento de perros en la Condesa

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Difunden video de la detención de Salvador ‘N’, investigado por envenenamiento de perros en la Condesa
    Salvador “N” fue detenido en la Condesa por su probable participación en el envenenamiento de perros en el Parque España

El hombre de 58 años fue localizado en calles de la colonia; investigan su presunta relación con la muerte de cuatro perros y la afectación de otros dos

El momento de la detención de Salvador “N”, señalado como presunto responsable del envenenamiento de perros en la colonia Condesa, quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales este viernes 30 de octubre.

Las imágenes muestran parte del operativo en el que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México interceptaron al hombre de 58 años, cuya captura fue confirmada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Detienen a hombre señalado por envenenar perros en Parque España y la Condesa

Salvador “N” es investigado por su probable participación en la colocación de cebos presuntamente envenenados en el Parque España, donde cuatro perros murieron y otros dos resultaron afectados.

ASÍ FUE LA DETENCIÓN DE SALVADOR “N” EN LA COLONIA CONDESA

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el hombre fue localizado en el cruce de las calles Atlixco y Juan Escutia, luego de que denuncias vecinales y el seguimiento de las cámaras de videovigilancia permitieran identificarlo.

La Fiscalía capitalina informó que las características físicas del detenido coincidían con las de una persona señalada en imágenes difundidas previamente en redes sociales por el envenenamiento de perros en la zona.

El periodista Antonio Nieto compartió información sobre la captura, mientras que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, también confirmó la detención mediante una publicación en su cuenta de X, acompañada de una fotografía del sospechoso.

La SSC señaló que, durante una revisión preventiva, Salvador “N” presuntamente insultó y agredió a los policías que lo interceptaron. Posteriormente fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica.

¿QUÉ SE SABE DEL ENVENENAMIENTO DE PERROS EN PARQUE ESPAÑA?

La Fiscalía de la Ciudad de México informó que tiene conocimiento de cuatro perros fallecidos y que recibió tres denuncias de sus propietarios por los hechos.

Por su parte, la información difundida por la alcaldesa de Cuauhtémoc señala que seis animales resultaron afectados por los cebos presuntamente envenenados: cuatro murieron y otros dos recibieron atención veterinaria y sobrevivieron.

Las investigaciones se desarrollan en coordinación con la SSC, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y la alcaldía Cuauhtémoc, con el objetivo de esclarecer cómo fueron colocados los alimentos contaminados y determinar quiénes participaron.

INVESTIGAN POSIBLE REPRESALIA POR UN ATAQUE PREVIO

Entre las líneas de investigación se encuentra la posibilidad de que el envenenamiento esté relacionado con un supuesto ataque de un perro contra uno de los hijos de Salvador “N”, ocurrido días antes de que comenzaran a reportarse los casos en la zona.

Las autoridades indagan si ese antecedente pudo haber motivado la colocación de cebos envenenados en espacios públicos de la colonia Condesa y sus alrededores. Sin embargo, esta posible represalia no ha sido confirmada como el motivo de los hechos.

Activa CBTA 21 de Parras protocolo por presunto maltrato animal de un adolescente

SALVADOR “N” ESPERA QUE DETERMINEN SU SITUACIÓN JURÍDICA

Tras su detención, el hombre quedó a disposición de las autoridades capitalinas, que deberán establecer su situación jurídica y continuar con las investigaciones.

La información proporcionada señala que podría enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión por la muerte de los animales y el sufrimiento que presuntamente les habría provocado. La sanción dependerá de la clasificación legal de los hechos, las pruebas y las resoluciones judiciales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Viral
maltrato animal

Localizaciones


Ciudad de México

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Noche de brujas

Noche de brujas
true

Guadalupe Taddei Zavala: la podredumbre morenista
Un choque múltiple en la autopista México-Querétaro dejó una persona sin vida y siete lesionadas.

Accidente en la México-Querétaro moviliza a rescatistas: reportan un muerto y siete heridos
El Instituto Mexicano del Seguro Social publicará el 3 de noviembre la convocatoria para contratar médicas y médicos especialistas.

IMSS abrirá nuevas plazas para especialistas: esta es la fecha de la convocatoria
Las personas mayores de 60 años pueden solicitar la reposición de su credencial INAPAM por robo, extravío o deterioro.

¿Tu tarjeta INAPAM está dañada? Estos son los casos en que debes tramitar otra en noviembre
El registro de la Beca Rita Cetina 2026 requiere que madres, padres y tutores sigan varios pasos en la plataforma oficial para incorporar a sus hijas e hijos al programa.

Beca Rita Cetina 2026: guía para registrar a tus hijos y descargar el folio de solicitud
Realidad. Santiago, hijo de Sebastián Rulli y Cecilia Galliano, estudia en Florida, donde busca desarrollarse deportivamente en el basquetbol.

Rompe el silencio Sebastián Rulli sobre escándalo de manutención: ‘Nunca le ha faltado ni le faltará nada’
Con apenas 532 minutos en el Apertura 2026, Gilberto Mora suma cinco goles y una asistencia.

Gilberto Mora ‘conquista’ Europa: el joven mexicano es el número uno de América en ranking internacional