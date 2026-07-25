Difunden video de Rubén Rocha Moya bailando en Badiraguato tras pedir licencia como gobernador de Sinaloa

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue captado presuntamente durante una reunión social en un video difundido en redes sociales, mientras continúa la atención pública en torno a su situación política y jurídica tras solicitar licencia al cargo. Las imágenes comenzaron a circular este fin de semana a través de la cuenta en la red social X de la revista Contacto, que señaló que la grabación fue realizada el pasado 24 de julio en el municipio de Badiraguato, Sinaloa. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la autenticidad del video ni el lugar donde fue grabado.

VIDEO DIFUNDIDO EN REDES SOCIALES MUESTRA A ROCHA MOYA BAILANDO En la grabación se observa a un hombre identificado por la publicación como Rubén Rocha Moya bailando una canción de banda con una mujer durante una reunión. De acuerdo con la información difundida por Contacto, el encuentro habría tenido lugar en una comunidad ubicada en los límites de los municipios de Badiraguato y Mocorito, donde, según el medio, se realizaba una carne asada. La publicación también señaló que habitantes de la zona reportaron la presencia de elementos militares resguardando el lugar; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por autoridades federales o estatales. Badiraguato es conocido por ser el municipio de origen de diversos integrantes históricos del Cártel de Sinaloa, entre ellos Joaquín “El Chapo” Guzmán y miembros de la familia Beltrán Leyva.

ROCHA MOYA SOLICITÓ LICENCIA TRAS SEÑALAMIENTOS DE ESTADOS UNIDOS Rubén Rocha Moya solicitó licencia a su cargo después de que, a finales de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señalara por presuntos vínculos con el narcotráfico y con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Los Chapitos son encabezados por Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien cumple una sentencia de cadena perpetua en Estados Unidos. Desde septiembre de 2024, esta facción mantiene un conflicto con el grupo conocido como La Mayiza, encabezado por Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada García. La confrontación surgió después de que, en julio de 2024, Joaquín Guzmán López trasladara a Ismael “El Mayo” Zambada a territorio estadounidense, donde fue detenido por las autoridades de ese país. GABINETE DE SEGURIDAD DESMIENTE PROTECCIÓN MILITAR PARA ROCHA MOYA La difusión del video ocurre días después de que circularan versiones sobre un presunto dispositivo militar asignado para proteger a Rubén Rocha Moya. El pasado viernes, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México rechazó esa información mediante un comunicado oficial. Según la dependencia, una camioneta Jeep Grand Cherokee captada en un video difundido en redes sociales no trasladaba al gobernador con licencia, sino al secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, el general Sinuhé Téllez López. Las autoridades precisaron que las imágenes correspondían al traslado del funcionario desde el Palacio de Gobierno hacia la 9/a Zona Militar, una vez concluida una reunión de seguridad celebrada el 23 de julio. El Gobierno federal indicó que el operativo observado formaba parte del esquema de protección asignado al titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y no a Rocha Moya. Asimismo, calificó como falsa la información que afirmaba que el exmandatario contaba con escoltas militares permanentes y exhortó a verificar el contenido difundido en redes sociales antes de compartirlo.

PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES ALIMENTAN VERSIONES SOBRE SU SEGURIDAD Las imágenes fueron difundidas por distintos usuarios y medios de comunicación en un contexto marcado por los señalamientos realizados por autoridades estadounidenses contra Rocha Moya y por su posterior solicitud de licencia al cargo. El periodista Luis Cárdenas compartió previamente un video en el que describía un supuesto convoy integrado por vehículos del Ejército Mexicano y una camioneta de apoyo que, según señaló, acompañaba al gobernador con licencia. Por su parte, la revista Contacto publicó imágenes similares desde el 23 de julio y afirmó que Rocha Moya era escoltado por una camioneta RAM blanca y dos unidades militares, acompañando la publicación con un cuestionamiento sobre las medidas de seguridad que presuntamente lo resguardaban. Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial de Rubén Rocha Moya respecto al video en el que presuntamente aparece participando en una reunión social ni sobre las versiones relacionadas con el lugar donde habría sido grabado.