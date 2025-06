Diputado exige que cesen ataques contra la libertad de expresión

El diputado menciona que gracias a la presión pública y la indigación que se mostró en redes sociales se logró su liberación, pero el “daño ya estaba hecho”.

El periodista fue vinculado a proceso acusado de incitar al odio y la violencia, en lo que claramente parece una represalia política, señalan.

Respecto a lo que ocurre en Puebla con la llamada “Ley Censura”, señaló que este nuevo marco legal abre la puerta a que se castigue con prisión a quienes expresen opiniones consideradas “ofensivas” en redes sociales.

Miguel Monraz puntualizó que hay ambigüedad de esta ley constituye un grave atentado contra la libertad de expresión deja un peligroso precedente.

“Estos hechos no son aislados. Son parte de una tendencia autoritaria que pretende acallar a la prensa crítica y limitar el derecho de la ciudadanía a estar informada. Por eso, debemos ser contundentes: la libertad de expresión no se negocia, no se condiciona ni se limita bajo ningún disfraz legislativo”, puntualizó.

En este contexto consideró que la reforma de telecomunicaciones debe centrarse en fortalecer el respeto a la libertad de expresión y garantizar las condiciones justas para que se pueda ejercer la libertad de expresión.

En calidad de presidente de la Comisión de Radio y Televisión, reiteró su compromiso con defender la labor de los medios informativos y de asegurar que la ciudadanía tenga acceso a información libre, veraz y oportuna.

“Exijo que se sancione con todo el peso de la ley a quienes, abusando de su poder, cometan actos arbitrarios en contra de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación”, expresó.

“Insto al gobierno federal, a los gobiernos estatales y a los Congresos estatales y federal a construir políticas públicas que protejan y promuevan la libertad de expresión, en lugar de disfrazar leyes que buscan silenciar a la prensa bajo argumentos ambiguos y convenientes”, añadió.