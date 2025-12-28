‘Ser mujer en México es un riesgo’: Viggiano exige acciones y acusa recortes a refugios

CDMX.- La senadora del PRI Carolina Viggiano Austria afirmó que ser mujer en México implica enfrentar riesgos que, dijo, ningún país moderno debería tolerar, al referirse a indicadores de violencia y desigualdad en el país.

En un comunicado, la legisladora señaló que, según cifras oficiales, cada día son asesinadas 10 mujeres, pero sólo un caso obtiene sentencia; además, indicó que 70% de las mexicanas ha vivido algún tipo de violencia y que más de 40% recibe un salario menor que los hombres en el mismo puesto, datos que, sostuvo, reflejan una crisis de derechos humanos.

A partir de ese diagnóstico, exigió al gobierno federal la implementación de políticas públicas concretas para propiciar la igualdad sustantiva, así como acciones inmediatas en educación sexual, planificación familiar, prevención del abuso sexual y programas dirigidos a niñas, niños y adolescentes.

Viggiano Austria afirmó que la paridad no debe convertirse en simulación y planteó que, en su opinión, el centralismo limita el acceso de gobiernos locales a recursos suficientes para atender la violencia y la desigualdad.

También sostuvo que no habrá cambios sin voluntad presupuestal ni dirección política, y señaló que gobiernos de Morena han recortado recursos para refugios de mujeres, además de retrasar reglas de operación y reducir presupuesto para programas estatales destinados a atender casos de violencia extrema.

La senadora agregó que existe un déficit de personal especializado en salud sexual y reproductiva dentro del sistema público, lo que, afirmó, impacta la atención disponible para mujeres y adolescentes.

En su posicionamiento, subrayó que México registra más de 300 mil embarazos adolescentes cada año, cifra que, afirmó, coloca al país entre los más altos de América Latina.

La legisladora indicó que la salud sexual y reproductiva, en su consideración, no es un tema ideológico, sino un asunto de justicia y salud pública, y sostuvo que el Estado debe garantizar información, atención médica y respeto a la dignidad de las mujeres. Con información de El Universal