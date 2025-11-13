Diputados aprueban iniciativa para frenar los cobros por cancelación de tarjetas de crédito y departamentales

Con 467 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa que prohíbe a bancos y tiendas departamentales aplicar cargos o comisiones por la cancelación de tarjetas de crédito o débito. La medida, impulsada por legisladores de Morena, establece que los clientes podrán cancelar sus tarjetas en cualquier momento, ya sea de manera presencial, telefónica o digital, durante las 24 horas de los 365 días del año. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, presentó el proyecto solicitando la dispensa de trámites para su votación como de urgente y obvia resolución, argumentando que se trata de una medida necesaria para defender los derechos de los usuarios del sistema financiero.

La reforma modifica varias disposiciones de la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros, fortaleciendo la obligación de las instituciones de respetar el consentimiento expreso del cliente antes de generar cualquier tipo de comisión. TE PUEDE INTERESAR: ¿Comprar un coche con tu Infonavit?, no caigas, es un fraude CAMBIOS CLAVE EN LA LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS La iniciativa también reforma la fracción I del artículo 18 Bis, estableciendo que en los formularios de contratación debe quedar claramente asentado que el cliente fue informado del contenido de las cláusulas del contrato. Sin el consentimiento expreso, las instituciones no podrán generar ningún cargo ni comisión. Asimismo, se adiciona el artículo 18 Bis-12, que prohíbe los cobros por anualidad, comisiones u otros conceptos asociados a tarjetas de crédito o débito una vez que el cliente haya solicitado su cancelación.

Monreal Ávila subrayó que el historial crediticio o la falta de uso de la tarjeta no podrán ser utilizados para afectar el perfil del cliente en el Buró de Crédito. Además, las entidades financieras deberán reembolsar los cobros indebidos en un plazo máximo de cinco días hábiles, garantizando así una reparación inmediata. UNA MEDIDA PARA PONER FIN A PRÁCTICAS ABUSIVAS El legislador de Morena reconoció que la propuesta modifica siete disposiciones legales y busca cerrar vacíos que permitían prácticas abusivas. Según explicó, el artículo 10 de la ley vigente resultaba demasiado flexible, lo que facilitaba a los bancos imponer cargos injustificados o dificultar la cancelación de productos financieros. “Estas nuevas normas son indispensables para proteger a los usuarios, porque es muy común que reciban tarjetas o publicidad no solicitadas. Con esta reforma, se pone un alto a estas prácticas”, destacó Monreal. El coordinador también anticipó que la iniciativa podría enfrentar resistencia de cabilderos en el Senado, pero afirmó que el propósito es claro: fortalecer los derechos de los usuarios financieros y fomentar la transparencia en el sector. HACIA UN NUEVO MODELO DE PROTECCIÓN FINANCIERA El dictamen, que ahora será enviado al Senado de la República, busca alinear las políticas mexicanas con estándares internacionales que facilitan los procesos de cancelación. Monreal comparó que, en muchos países, los usuarios aún deben acudir presencialmente a cancelar una tarjeta, enfrentando tardanzas o trabas deliberadas para desalentarlos. Con esta reforma, México da un paso adelante hacia un modelo financiero más justo y accesible, en el que las instituciones deben respetar las decisiones del cliente sin penalizaciones ni obstáculos. La medida refuerza el compromiso del Congreso con una mayor transparencia en los servicios financieros y con la creación de un entorno en el que los usuarios sean los protagonistas de sus propias decisiones económicas. TE PUEDE INTERESAR: Ley del 97 IMSS... ¿Cuáles son las tres modalidades para pensionarme y qué requisitos piden? DATOS CURIOSOS • En México, más de 30 millones de personas poseen al menos una tarjeta de crédito o débito activa. • Cada año, la CONDUSEF recibe miles de quejas por cobros indebidos tras la cancelación de tarjetas. • Algunos bancos tardaban hasta 45 días en hacer efectivos los reembolsos por cargos erróneos antes de esta reforma.