CDMX: Secretaría de Seguridad confirma detención de ‘El Elmo’, presunto líder de Los Elmos

México
/ 28 enero 2026
    CDMX: Secretaría de Seguridad confirma detención de 'El Elmo', presunto líder de Los Elmos
    Jesús Antonio ‘N’, alias ‘El Elmo’, fue identificado como líder de un grupo criminal que opera en la Ciudad de México. CORTESÍA
Sara Navarrete
Sara Navarrete

Crimen Organizado
Detenciones

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SSC

La Secretaría de Seguridad de la CDMX colabora con la Fiscalía General para el desarrollo de las investigaciones en el caso

Jesús Antonio ‘N’, presunto criminal mejor conocido como ‘El Elmo’, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), tras ser identificado como líder de un grupo delictivo con fuerte presencia en Tláhuac, denominado Los Elmos.

La operación fue confirmada por el secretario capitalino Pablo Vázquez Camacho, a través de un breve informe compartido en su cuenta de X (antes Twitter).

De acuerdo con lo que se ha informado, la detención del sujeto ocurrió en la colonia Asunción, “en posesión de dosis de presunta droga, un arma de fuego, cartuchos útiles y un vehículo con placas del estado de Michoacán”.

$!Detención de Jesús Antonio ‘N’, presunto líder criminal de un grupo en la Ciudad de México.
Detención de Jesús Antonio ‘N’, presunto líder criminal de un grupo en la Ciudad de México. VANGUARDIA

SSC Y FISCALÍA SE COORIDNAN EN INVESTIGACIONES

Vázquez Camacho aseguró que, para el desarrollo de las investigaciones correspondientes, la SSC se mantiene en estrecha coordinación institucional con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

De esta forma, se prevé “detener a los generadores de violencia y seguir construyendo una ciudad más segura, justa y en paz”, indicó el secretario en el mensaje.

