CDMX: Secretaría de Seguridad confirma detención de ‘El Elmo’, presunto líder de Los Elmos
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La Secretaría de Seguridad de la CDMX colabora con la Fiscalía General para el desarrollo de las investigaciones en el caso
Jesús Antonio ‘N’, presunto criminal mejor conocido como ‘El Elmo’, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), tras ser identificado como líder de un grupo delictivo con fuerte presencia en Tláhuac, denominado Los Elmos.
La operación fue confirmada por el secretario capitalino Pablo Vázquez Camacho, a través de un breve informe compartido en su cuenta de X (antes Twitter).
TE PUEDE INTERESAR: Detienen a 9 personas en Operativo Muralla en Doctor Coss, Nuevo León
De acuerdo con lo que se ha informado, la detención del sujeto ocurrió en la colonia Asunción, “en posesión de dosis de presunta droga, un arma de fuego, cartuchos útiles y un vehículo con placas del estado de Michoacán”.
SSC Y FISCALÍA SE COORIDNAN EN INVESTIGACIONES
Vázquez Camacho aseguró que, para el desarrollo de las investigaciones correspondientes, la SSC se mantiene en estrecha coordinación institucional con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).
TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de CDMX detiene a ‘El Seven’, presunto líder de célula afín a La Familia Michoacana
De esta forma, se prevé “detener a los generadores de violencia y seguir construyendo una ciudad más segura, justa y en paz”, indicó el secretario en el mensaje.