CDMX: Secretaría de Seguridad confirma detención de ‘El Elmo’, presunto líder de Los Elmos

Jesús Antonio ‘N’, presunto criminal mejor conocido como ‘El Elmo’, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), tras ser identificado como líder de un grupo delictivo con fuerte presencia en Tláhuac, denominado Los Elmos.

La operación fue confirmada por el secretario capitalino Pablo Vázquez Camacho, a través de un breve informe compartido en su cuenta de X (antes Twitter).

De acuerdo con lo que se ha informado, la detención del sujeto ocurrió en la colonia Asunción, “en posesión de dosis de presunta droga, un arma de fuego, cartuchos útiles y un vehículo con placas del estado de Michoacán”.