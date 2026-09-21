Morena emerge como fuerza hegemónica en México tras declive del PRI, según Integralia

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    Morena emerge como fuerza hegemónica en México tras declive del PRI, según Integralia
    Aspectos del VIII Congreso Nacional Extraordinario de Morena este domingo 3 de mayo de 2026. EL UNIVERSAL

El análisis considera más de 464 millones de votos emitidos en doce ciclos electorales de elecciones de diputaciones federales

El comportamiento electoral durante los últimos 36 años en México revela el ocaso de la hegemonía del PRI entre 1991 y 1997, luego un periodo de competencia partidista entre 2000 y 2012, y finalmente, entre 2015 y 2024, la formación de una nueva fuerza hegemónica encarnada en Morena, destaca un análisis elaborado por la empresa de consultoría política Integralia.

El estudio destaca que el objetivo de este documento es plasmar la historia visual de la democracia mexicana, al describir la evolución de la competencia electoral en México entre 1991 y 2024, periodo conocido como el de la “transición a la democracia”.

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El análisis considera más de 464 millones de votos emitidos en doce ciclos electorales de elecciones de diputaciones federales y da cuenta de las razones y emociones de los votantes mediante una mirada a encuestas realizadas en México y en otros países del continente.

Señala que el voto es un arma para ser libre y para decidir quiénes dirigen el destino de México, pues la democracia es una competencia con jugadores, equipos, reglas y una cancha para que quienes aspiran a representar digan qué quieren y qué ofrecen.

“Los equipos son los partidos, y los espectadores somos los ciudadanos, que no solo miramos: también castigamos, premiamos y reordenamos la competencia con nuestro voto. Las reglas determinan qué se puede hacer en la cancha de las campañas políticas y deben propiciar un piso parejo para que quien meta gol lo haga con base en su talento y su esfuerzo”.

Entre los datos que arroja este estudio resalta que, en todo el periodo mencionado, en el Congreso de la Unión han tenido representación más de dos partidos políticos, aunque uno de ellos sea hegemónico.

“La pluralidad política del país se resume en el número efectivo de partidos, un indicador que señala cuántos partidos tienen peso real en el Congreso. Muestra si las curules de una cámara se concentran en pocos partidos o se distribuyen entre varios. Por ejemplo, valores cercanos a 2 indican competencia entre dos grandes partidos; valores mayores a 4 reflejan un sistema muy fragmentado”, subraya Integralia.

EL “EFECTO LÓPEZ OBRADOR

Actualmente seis fuerzas políticas integran ambas cámaras del Congreso: Morena, PAN, Partido Verde (PVEM), PRI, Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC), pero en otras legislaturas el extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD) tuvo un papel protagónico.

El Partido Acción Nacional tuvo su mayor auge electoral, con el más amplio margen de diferencia con el resto de los partidos, entre 2000 y 2006, mientras que el PRI, con todo y que había un claro declive en las preferencias electorales, tuvo sus mayores márgenes de victoria en las elecciones de 1991 y 2015.

El PRI perdió por primera vez su hegemonía en el Congreso en las elecciones de 1997, pero su mayor derrumbe electoral se registró en 2018, cuando se presentó el “efecto López Obrador”, quien ganó la Presidencia de la República y logró bancadas fortalecidas en Morena, PVEM y PT.

El ascenso de Morena en el Congreso de la Unión fue evidente en los comicios de 2018 y 2024, con amplios márgenes sobre la oposición, catapultando también a sus dos partidos aliados.

No obstante, en los comicios intermedios de 2021, el resultado electoral de la alianza oficialista no se comparó con el de 2018, por lo que no logró la mayoría calificada.

Un dato interesante es que en 2024, Morena tuvo su mayor respaldo en los 75 distritos electorales con más porcentaje de personas que hablan una lengua indígena, con casi el 45 por ciento, al igual que en aquellos donde habitan personas sin afiliación a algún servicio público de salud.

El estudio revela también que mientras en 2008, el 67 por ciento de la población mexicana decía estar satisfecha o muy satisfecha con su vida, el porcentaje creció a 84 por ciento en 2020, aunque bajó ligeramente a 83 por ciento en 2024.

Por otra parte, la seguridad sigue siendo el principal problema del país. Sin embargo, el 50 por ciento de los mexicanos consideraba eso en 2019, pero la percepción mejoró y en 2023 disminuyó a 43 por ciento, según datos del Inegi retomados por Integralia para este estudio.

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