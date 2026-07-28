Dispara el ‘nearshoring’ la demanda de pagos transfronterizos en México

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    Dispara el ‘nearshoring’ la demanda de pagos transfronterizos en México
    De 5.4 millones de Mipymes en México, apenas 3 mil venden en plataformas digitales; la urgencia es agilizar pagos del exterior. ARCHIVO

La relocalización de empresas y las compras en línea disparan los pagos transfronterizos en México; buscando agilizar los cobros internacionales

El nearshoring y el comercio electrónico están impulsando la demanda de pagos transfronterizos en México, de acuerdo con actores del sector.

La fintech especializada en tecnologías de sistemas de pago en México, STP, ha observado en el mercado una creciente demanda en el comercio digital para aceptar pagos transfronterizos o cross border payments en las empresas que ofrecen productos y servicios, principalmente a través del canal digital.

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“La relocalización de cadenas de suministro hacia México no sólo fábricas, también mueve dinero, y ese dinero necesita rieles que estén a la altura de la velocidad con la que operan las empresas” , dijo Jaime Márquez Poo, director ejecutivo de Desarrollo de Negocios en STP.

El auge del nearshoring ha consolidado a México como el principal socio comercial de EU, con exportaciones que en 2025 alcanzaron un récord de más de 534 mil millones de dólares, enmarcó el directivo.

Este dinamismo comercial, explicó, trajo consigo un reto operativo que muchas empresas , sobre todas las pequeñas y medianas, no anticiparon: recibir pagos de otras partes del mundo de forma rápida, segura y regulada.

Se estima que de los 5.4 millones de Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que hay en el País, según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2026, poco más de 3 mil han logrado colocar sus productos en alguna de las principales tiendas digitales del mundo.

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Para STP, este momento de expansión comercial representa una oportunidad de consolidar al SPEI como herramienta vital de los negocios que operan o venden desde México a otros países porque la infraestructura del SPEI permite recibir con liquidez inmediata pagos en un mercado donde la velocidad y la certeza regulatoria se han vuelto un factor relevante.

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