Dispara el ‘nearshoring’ la demanda de pagos transfronterizos en México

La fintech especializada en tecnologías de sistemas de pago en México, STP, ha observado en el mercado una creciente demanda en el comercio digital para aceptar pagos transfronterizos o cross border payments en las empresas que ofrecen productos y servicios, principalmente a través del canal digital.

El nearshoring y el comercio electrónico están impulsando la demanda de pagos transfronterizos en México, de acuerdo con actores del sector.

“La relocalización de cadenas de suministro hacia México no sólo fábricas, también mueve dinero, y ese dinero necesita rieles que estén a la altura de la velocidad con la que operan las empresas” , dijo Jaime Márquez Poo, director ejecutivo de Desarrollo de Negocios en STP.

El auge del nearshoring ha consolidado a México como el principal socio comercial de EU, con exportaciones que en 2025 alcanzaron un récord de más de 534 mil millones de dólares, enmarcó el directivo.

Este dinamismo comercial, explicó, trajo consigo un reto operativo que muchas empresas , sobre todas las pequeñas y medianas, no anticiparon: recibir pagos de otras partes del mundo de forma rápida, segura y regulada.

Se estima que de los 5.4 millones de Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que hay en el País, según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2026, poco más de 3 mil han logrado colocar sus productos en alguna de las principales tiendas digitales del mundo.