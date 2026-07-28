Crecen protestas en la UNAM; exigen examen presencial tras sospechas de fraude

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    Crecen protestas en la UNAM; exigen examen presencial tras sospechas de fraude
    Tras el llamado de la Presidencia para dar certeza a miles de aspirantes, la UNAM instaló una comisión técnica de 16 académicos para evaluar las trampas. REFORMA
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A dos semanas de iniciar clases, aspirantes y padres marchan en la UNAM tras freno a inscripciones por investigaciones de trampas con inteligencia artificial

A dos semanas del inicio de clases en la UNAM, los estudiantes están en incertidumbre por la suspensión del examen de ingreso.

Aspirantes y padres de familia bloquearon calles y marcharon a la Torre de Rectoría para exigir al personal administrativo de la UNAM la aplicación presencial.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/revelan-que-empresa-que-realizo-examen-de-la-unam-ha-ganado-218-mdp-en-contratos-IC22467681

Casi 22 mil alumnos que habían logrado un lugar entre 158 mil 712 aspirantes, hoy se encuentran en vilo.

Desde el viernes pasado la UNAM suspendió las inscripciones y anunció una Comisión Técnica de especialistas para investigar irregularidades, anomalías en los puntajes inflados y el posible uso de inteligencia artificial en el examen de admisión de licenciatura, el cual se aplicó por primera vez en línea.

"¡No al fraude! ¡No al fraude! ¡Transparencia sí! ¡Trampas no!" , exigieron ayer los manifestantes.

Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum urgió a resolver el problema.

"Es una institución autónoma de mucho prestigio, les ocurrió este problema y tienen que darle una solución. Confiamos en que buscarán la mejor solución lo más pronto posible para poder dar certidumbre a todos los que quieren entrar a la UNAM" , indicó ayer durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Por su parte, Mario Delgado, titular de la SEP , aseguró que se ha mantenido en contacto con el Rector Leonardo Lomelí, quien le indicó que conformaría un grupo técnico para evaluar lo sucedido.

Pero hasta ayer lunes se instaló la comisión integrada por 16 académicos.

“No podemos permitir que el acceso a la Universidad se vea afectado por aquellos aspirantes que pudieron tener algún tipo de ayuda, en perjuicio de las y los aspirantes que estudiaron, se prepararon y buscaron en el examen de ingreso la oportunidad de acceder a la educación superior” , dijo ayer el Rector Lomelí.

Ante los reclamos de ayer, aspirantes y padres de familia conformaron una comisión observadora para dar seguimiento y acompañamiento directo a las indagatorias que realizan la Máxima Casa de Estudios.

El grupo, integrado por cinco estudiantes y cinco padres de familia, buscará participar como oyente en los trabajos del Comité de Investigación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/concentran-sinaloa-edomex-chiapas-y-cdmx-a-107-de-las-315-victimas-de-feminicidios-MC22467957

Después de marchar sobre el Circuito de Investigación Científica para denunciar las trampas en la aplicación de la prueba a distancia, la jornada se puso tensa cuando Berenice y Julieta, quienes se identifican como aspirantes , querían entregar un desplegado cuyo contenido demandaba que la solución comenzaría a aplicar hasta el siguiente año.

Pese a que en reiteradas ocasiones los padres de familia insistieron en que Lomelí acudiera a atenderlos, la comisión integrada por el Director de Análisis y Concertación, Arturo Ruiz; y Jorge Ibarra, Coordinador de Planeación Institucional, aseguraron que la respuesta se daría a través de comunicaciones oficiales.

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