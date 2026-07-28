Aprueba INE ‘línea’ a noticieros para cobertura de campañas en 2027

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    Aprueba INE ‘línea’ a noticieros para cobertura de campañas en 2027
    Consejeros del INE aprueban sugerencias a medios para evitar notas triviales y frenar violencia de género en las elecciones de 2027; el Consejo General deberá ratificarlas antes del 20 de agosto. ARCHIVO

El INE avaló sugerencias para radio y TV en las elecciones de 2027; pide equidad, verificar la inteligencia artificial y frenar mensajes de odio

El INE aprobó determinadas “sugerencias” que dará a noticieros de radio y televisión para la transmisión de información sobre las precampañas y campañas de la elección de la Cámara de Diputados en el 2027.

Los lineamientos, que se aclara no afectan la libertad de expresión ni pretenden regular libertades periodísticas, son resultado de una consulta a 68 organizaciones de concesionarios y comunicadores.

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Para empezar, el documento avalado por los consejeros que integran el Comité de Radio y Televisión recomienda “equidad” en la cobertura de las actividades de todos los partidos y aspirantes, incluidos los independientes.

“A efecto de que ninguna persona contendiente tenga ventaja sobre otras en función de su fuerza electoral, propiciando, en la medida de lo posible que cualquier partido, coalición, precandidatura o candidatura pueda contendiente en condiciones equilibradas en el proceso electoral” , se argumenta.

Se recomienda a los periodistas y equipos de noticias verificar la información, a fin de dar a los ciudadanos notas veraces y comprobadas, especialmente cuando se trata o se presuma el uso de inteligencia artificial.

Y aunque se afirma que son solo sugerencias, se les imponen “condiciones mínimas”. Por ejemplo, se piden más programas de debate entre candidatos o partidos, condiciones de equidad en el formato, y, en la medida de sus posibilidades, incluir en la transmisión intérpretes de lenguas de señas, subtítulos o traducción a lenguas indígenas.

Se exige privilegiar las propuestas de los aspirantes por encima de las alusiones a su vida privada o anécdotas “triviales”, así como vetar frases o mensajes de “odio y violencia”.

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Sobre violencia política de género, también exigen extremar precauciones y frenar a tiempo posibles amenazas o agresiones. También se propone no exponer datos personales de los candidatos ni de su familia, domicilios o “información que pueda obstaculizar las investigaciones”.

Estos lineamientos deben ser aprobados por el Consejo General antes del 20 de agosto.

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