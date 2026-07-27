Disparos en el Centro Histórico de la CDMX dejan a un fallecido y dos heridos
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La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detalló que los posibles responsables del incidente viajaban en motocicleta
Durante la tarde del 27 de julio, se reportaron disparos en el centro de la Ciudad de México. El incidente ocurrió en el Centro Histórico de la capital mexicana.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detalló en el comunicado inicial que la agresión armada dejó a una persona sin vida y a otras dos lesionadas.
Se identificó, según la SSC, que la persona fallecida era un hombre de 42 años, mientras los heridos tenían 39 años. Los dos lesionados fueron trasladados al hospital para recibir atención médica especializada.
A solo semanas de que el Centro Histórico de la Ciudad de México estuviera repleto de turistas por el Mundial 2026, se colaboró que la agresión armada sucedió entre las calles Belisario Domínguez y República de Brasil, cerca de la Plaza de Santo Domingo.
Aunque no se detuvo a los atacantes, las autoridades informaron que viajaban, presuntamente, en una motocicleta. No se ha compartido la identidad de los afectados, ni tampoco la causa posible del ataque.