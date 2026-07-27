Disparos en el Centro Histórico de la CDMX dejan a un fallecido y dos heridos

Durante la tarde del 27 de julio, se reportaron disparos en el centro de la Ciudad de México. El incidente ocurrió en el Centro Histórico de la capital mexicana.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detalló en el comunicado inicial que la agresión armada dejó a una persona sin vida y a otras dos lesionadas.

Se identificó, según la SSC, que la persona fallecida era un hombre de 42 años, mientras los heridos tenían 39 años. Los dos lesionados fueron trasladados al hospital para recibir atención médica especializada.