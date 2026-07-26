Hallan a mujer asesinada en un predio de Mazatlán; es la tercera en nueve días

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México
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    Hallan a mujer asesinada en un predio de Mazatlán; es la tercera en nueve días
    Se trata de la tercera mujer que es asesinada en Mazatlán, en un lapso de nueve días. Cuartoscuro

El cuerpo, ubicado en la calle Bahía de Asunción, en la colonia Mazatlán dos, presenta varios impactos de bala

CULIACÁN, SIN.- En un predio baldío, ubicado en la calle Bahía de Asunción, en la colonia Mazatlán dos, de la ciudad que lleva el mismo nombre, fue localizado el cuerpo de una persona del sexo femenino, el cual presenta impactos de bala, esta es la tercera mujer que es asesinada en Mazatlán, en un lapso de nueve días.

La Policía Municipal del puerto fue alertada por vecinos de ese sector, sobre una mujer que presumían se encontraba lesionada ya que estaba recargada a una barda, al presentarse los agentes a verificar el hecho, determinaron que no contaba con signos vitales.

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Elementos de la Policía Estatal y del Ejército al conocer la notificación se desplazaron a dicho sector para resguardar la escena del homicidio doloso, ya que la fémina, presuntamente presenta huellas de golpes y lesiones por arma de fuego, sin que se conozca aún su identidad.

CONFRONTACIÓN ARMADA DEJA UNA MUJER MUERTA

La tarde del pasado miércoles 22 de julio, en uno de los restaurantes que se ubican a orilla de la carretera México-Nogales, en la comunidad del Habal, en la salida norte de Mazatlán, durante un enfrentamiento entre grupos rivales, la joven empleada Esmeralda Arambulo de 24 años de edad, resultó muerta por balas perdidas.

En estos hechos, otros tres comensales del restaurante resultaron heridos, los responsables de la confrontación armada lograron huir, pese al operativo vacacional que se ha desplegado en el puerto.

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Días antes de este suceso de violencia, en la colonia Gabriel Leyva, de la ciudad de Mazatlán, fue asesinada de varios disparos la señora Blanca “N”, de 60 años de edad, por dos personas de apariencia jóvenes que viajaban en una motocicleta.

Sobre este caso se conoció que la señora Blanca “N”, se encontraba sentada en el exterior de su casa, por el callejón Álvarez, de la colonia Gabriel Leyva, cuando arribaron dos personas jóvenes en una motocicleta y se estacionaron frente a la casa y sin medir palabra sacaron sus armas y le dispararon en repetidas ocasiones.

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