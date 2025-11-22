DOF publica la Denominación de Origen del Mezcal a 15 municipios del Estado de México

Los municipios incluidos en la declaratoria son Almoloya de Alquisiras, Amatepec, Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, Luvianos, Malinalco, Ocuilan, Sultepec, Tejupilco, Tenancingo, Tlatlaya, Tonatico, Villa Guerrero, Zacualpan y Zumpahuacán.

Gracias a este reconocimiento, los productores locales ahora podrán comercializar su mezcal bajo una marca protegida, lo que abre nuevas oportunidades en mercados nacionales e internacionales.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó la Denominación de Origen (DO) “Mezcal” a 15 municipios del sur del Estado de México, un avance significativo que reafirma la tradición mezcalera y el reconocimiento legal de esta bebida ancestral.

Este reconocimiento no solo fortalece la identidad cultural de esas regiones, sino que también consolida su aporte histórico y económico dentro de la producción mezcalera mexicana.

PROCESO DE CERTIFICACIÓN TOMÓ CASI 10 AÑOS

El proceso para obtener la DO fue riguroso: tomó casi una década de esfuerzos institucionales y comunitarios. Se realizaron estudios técnicos y científicos multidisciplinarios, que incluyeron caracterización de unidades productoras, inventario de agaves nativos, censo de productores y evaluación del suelo para asegurar la viabilidad ambiental y técnica de la zona. Este enfoque refleja la experiencia y el conocimiento profundo involucrado en la gestión del proyecto.

Específicamente, los estudios identificaron 30 unidades productoras activas que emplean hornos de tierra tradicionales, fermentación natural y destilación artesanal. También se hizo un inventario de al menos cuatro especies de agave autóctonas, todas georreferenciadas, y se confirmó la existencia de más de 5 mil 500 hectáreas de cultivo bajo prácticas tradicionales. Además, se documentaron 318 unidades productoras dentro de los 15 municipios.

TE PUEDE INTERESAR: Don Artemio, el orgullo culinario de Saltillo que entra a la lista de los mejores restaurantes de México

En términos de patrimonio cultural, el reconocimiento de la DO también celebra la continuidad de técnicas transmitidas de generación en generación: cocción en hornos de tierra con piedra volcánica y leña de encino, molienda manual con mazos de madera, fermentación en tinas de madera y doble destilación en alambiques de cobre. Gracias a esto, se refuerza el valor material e inmaterial del mezcal mexiquense, mostrando cómo la tradición se fusiona con el conocimiento técnico moderno.

Durante la ceremonia de entrega de la certificación, celebrada en Toluca, la gobernadora Delfina Gómez recibió el reconocimiento de manos del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y del director del IMPI, Santiago Nieto, lo que da peso institucional al logro. En su discurso, Ebrard anunció una cata diplomática para embajadores extranjeros, un paso estratégico para posicionar el mezcal mexiquense en el mercado internacional.