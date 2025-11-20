Don Artemio, el orgullo culinario de Saltillo que entra a la lista de los mejores restaurantes de México

El panorama gastronómico mexicano volvió a destacar a Coahuila: Don Artemio, restaurante originario de Saltillo, fue reconocido como uno de los 100 Mejores Restaurantes de México por la Guía Gastronómica Marco Beteta 2026. Este logro lo coloca como el único representante de Coahuila en la lista, un motivo de orgullo para la región y una muestra del impacto que la cocina del noreste ha logrado a nivel nacional.

Un restaurante emblemático de Saltillo

Fundado por Juan Ramón Cárdenas Cantú, con la idea de preservar y reinterpretar los sabores tradicionales del norte del país, Don Artemio se ha convertido en un referente culinario que combina historia, técnica y producto local. Su propuesta integra preparaciones que honran la identidad coahuilense: carnes de alta calidad, ingredientes regionales, técnicas artesanales y un profundo respeto por el origen de cada receta.

La experiencia del restaurante va más allá de lo gastronómico. Su diseño, inspirado en la arquitectura del noreste, crea un ambiente cálido y elegante que acompaña la esencia del menú. Esta mezcla armoniosa entre espacio y cocina ha sido clave para consolidar su reputación entre comensales locales, visitantes y críticos especializados.