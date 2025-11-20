Don Artemio, el orgullo culinario de Saltillo que entra a la lista de los mejores restaurantes de México
La cocina coahuilense llega a la élite gastronómica: Don Artemio entra a la Guía MB100
El panorama gastronómico mexicano volvió a destacar a Coahuila: Don Artemio, restaurante originario de Saltillo, fue reconocido como uno de los 100 Mejores Restaurantes de México por la Guía Gastronómica Marco Beteta 2026. Este logro lo coloca como el único representante de Coahuila en la lista, un motivo de orgullo para la región y una muestra del impacto que la cocina del noreste ha logrado a nivel nacional.
Un restaurante emblemático de Saltillo
Fundado por Juan Ramón Cárdenas Cantú, con la idea de preservar y reinterpretar los sabores tradicionales del norte del país, Don Artemio se ha convertido en un referente culinario que combina historia, técnica y producto local. Su propuesta integra preparaciones que honran la identidad coahuilense: carnes de alta calidad, ingredientes regionales, técnicas artesanales y un profundo respeto por el origen de cada receta.
La experiencia del restaurante va más allá de lo gastronómico. Su diseño, inspirado en la arquitectura del noreste, crea un ambiente cálido y elegante que acompaña la esencia del menú. Esta mezcla armoniosa entre espacio y cocina ha sido clave para consolidar su reputación entre comensales locales, visitantes y críticos especializados.
Reconocimiento nacional: ¿qué implica para Coahuila?
Ser incluido en la Guía Marco Beteta no es un reconocimiento menor. La publicación analiza consistencia, calidad, servicio y propuesta culinaria; por ello, la presencia de Don Artemio en la selección lo posiciona en la misma categoría que algunos de los proyectos gastronómicos más influyentes del país.
Top 5 de la lista:
Al Andalus – CDMX
Alcalde – Guadalajara
Alfonsina – Oaxaca
Amaranta – Toluca
Animalón – Valle de Guadalupe
Para Saltillo, este logro representa un impulso cultural y turístico, demostrando que la gastronomía coahuilense tiene un lugar relevante dentro del mapa nacional y que sus propuestas pueden competir con las grandes capitales culinarias del país.
Un proyecto que crece: la apertura de Dos Mares
El equipo detrás de Don Artemio continúa expandiendo su visión gastronómica. Recientemente inauguraron Dos Mares, un restaurante ubicado en Fort Worth, Texas, dedicado a celebrar los sabores de la costa mexicana. Su propuesta combina recetas marinas tradicionales con ejecuciones contemporáneas, manteniendo el enfoque en ingredientes de calidad y técnicas cuidadas.
Esta nueva apertura refleja la capacidad del grupo para llevar la esencia de la cocina mexicana a nuevos mercados, manteniendo el compromiso con la autenticidad y el sabor. Dos Mares ha comenzado a posicionarse como una experiencia culinaria que complementa el trabajo realizado por Don Artemio en México, ampliando el alcance y el prestigio del proyecto.
Asimismo, Dos Mares, se suma a Don Artemio Forth Worth, proyecto dirigido por Rodrigo Cárdenas Garza.
Con este reconocimiento, Don Artemio reafirma su papel como un embajador de la gastronomía del noreste, mostrando que la cocina saltillense puede trascender fronteras y consolidarse como una de las más destacadas del país.
COMENTARIOS