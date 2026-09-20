Dos ataques armados sacuden Celaya; matan a tres personas y hieren a cinco

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Dos ataques armados sacuden Celaya; matan a tres personas y hieren a cinco
    Un hombre falleció y otras dos personas fueron heridas en el mercado 5 de Febrero. Cortesía

Un ataque armado contra una familia dejó sin vida a dos hombres y tres mujeres con lesiones graves en una vivienda

GUANAJUATO, GTO.- Un ataque armado contra una familia dejó sin vida a dos hombres y tres mujeres con lesiones graves en una vivienda de el poblado de Los Mancera, en tanto que en otra balacera un hombre falleció y otras dos personas fueron heridas en el mercado 5 de Febrero, en la ciudad de Celaya, Guanajuato.

Los hechos violentos ocurrieron la noche del viernes pasado y la mañana de este sábado 19 de septiembre de 2026, informó la Fiscalía General del Estado (FGE), tras iniciar las indagatorias en busca de la identidad de los agresores.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/la-injerencia-extranjera-genera-violencia-asegura-sheinbaum-desde-culiacan-OG23618655

El primer hecho se registró la noche del viernes en un domicilio ubicado en la calle Francisco Villa, en la comunidad de Los Mancera.

Un grupo armado asesinó a Jorge, de 28 años, y a Cristian, de 13 años. En el tiroteo lesionaron a tres mujeres: Marlén, Carmen y María, una de ellas de 80 años de edad.

Los homicidas huyeron de la escena, mientras vecinos salían de sus casas y pedían ayuda a los sistemas de emergencia.

POLICÍA HERIDO, VÍCTIMA COLATERAL EN ATAQUE A MERCADO

En tanto que este sábado, alrededor de las 9:00 horas, en el mercado ubicado en la Zona Centro, individuos armados dispararon contra comerciantes.

Una persona de nombre Raúl, presuntamente dueño de una carnicería, falleció en el acceso del negocio, en tanto que dos personas más, una mujer empleada del lugar y un policía municipal, fueron alcanzadas por las balas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alcalde-de-nueva-york-zohran-mamdani-elogia-politicas-de-claudia-sheinbaum-LG23618443

El oficial se encontraba en su día de descanso y pasaba por el mercado cuando se desató el tiroteo.

Las víctimas fueron trasladadas en ambulancias a recibir atención médica, mientras elementos de Seguridad delimitaron la zona para la preservación de indicios, entre ellos múltiples cartuchos percutidos.

Entre viernes y sábado se registraron 15 homicidios dolosos con armas de fuego en Celaya, Salamanca, Irapuato, León y Valle de Santiago y además lesionaron a cinco personas, reportó la fiscalía estatal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Extorsiones
Violencia
ataque armado

Localizaciones


Celaya
Guanajuato

Organizaciones


FGE

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
UNSPLASH

La paz en todas partes

CUARTOSCURO

Las sombras del paquete económico 2027
CORTESÍA

Las granjas de Bitcoin en Puebla
Realizada con IA.

De la bóveda de Coca-Cola a los secretos de la IA
Tres personas murieron este domingo en la región de Moscú por un ataque ucraniano con drones en la principal jornada de las elecciones parlamentarias en Rusia, informaron las autoridades locales.

Ucrania lanza ataque de más de mil drones contra Rusia; dañan refinería y edificio residencial
2025 fue uno de los años más secos en más de tres decenios para ríos de todo el planeta, dice informe.

Alerta la disminución de agua subterránea en México
La Secretaría de Educación de Coahuila advirtió que representa un reto la integración de niños genio a niveles educativos superiores.

Detectan en Coahuila a más de mil niños genio en educación básica
NosotrAs: El espejismo de la libertad

NosotrAs: El espejismo de la libertad