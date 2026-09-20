Dos ataques armados sacuden Celaya; matan a tres personas y hieren a cinco

GUANAJUATO, GTO.- Un ataque armado contra una familia dejó sin vida a dos hombres y tres mujeres con lesiones graves en una vivienda de el poblado de Los Mancera, en tanto que en otra balacera un hombre falleció y otras dos personas fueron heridas en el mercado 5 de Febrero, en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Los hechos violentos ocurrieron la noche del viernes pasado y la mañana de este sábado 19 de septiembre de 2026, informó la Fiscalía General del Estado (FGE), tras iniciar las indagatorias en busca de la identidad de los agresores.

El primer hecho se registró la noche del viernes en un domicilio ubicado en la calle Francisco Villa, en la comunidad de Los Mancera. Un grupo armado asesinó a Jorge, de 28 años, y a Cristian, de 13 años. En el tiroteo lesionaron a tres mujeres: Marlén, Carmen y María, una de ellas de 80 años de edad. Los homicidas huyeron de la escena, mientras vecinos salían de sus casas y pedían ayuda a los sistemas de emergencia.

POLICÍA HERIDO, VÍCTIMA COLATERAL EN ATAQUE A MERCADO En tanto que este sábado, alrededor de las 9:00 horas, en el mercado ubicado en la Zona Centro, individuos armados dispararon contra comerciantes. Una persona de nombre Raúl, presuntamente dueño de una carnicería, falleció en el acceso del negocio, en tanto que dos personas más, una mujer empleada del lugar y un policía municipal, fueron alcanzadas por las balas.

El oficial se encontraba en su día de descanso y pasaba por el mercado cuando se desató el tiroteo. Las víctimas fueron trasladadas en ambulancias a recibir atención médica, mientras elementos de Seguridad delimitaron la zona para la preservación de indicios, entre ellos múltiples cartuchos percutidos. Entre viernes y sábado se registraron 15 homicidios dolosos con armas de fuego en Celaya, Salamanca, Irapuato, León y Valle de Santiago y además lesionaron a cinco personas, reportó la fiscalía estatal.