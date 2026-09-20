Shell, ExxonMobil, Marathon y Energas almacenan combustible en la terminal intervenida en Guanajuato

La presencia de estas compañías es conocida localmente. Habitantes y personas familiarizadas con la operación de la terminal aseguran que unidades identificadas con sus marcas entran y salen regularmente del complejo. Fuentes del sector consultadas por la agencia especializada Argus también señalaron que Shell, ExxonMobil y Marathon se encuentran entre las empresas que almacenan combustible en el lugar.

SAN JOSÉ ITURBIDE, Gto.— La terminal intervenida por autoridades federales en la comunidad de La Fragua no almacenaba combustible de un solo propietario. Shell, ExxonMobil, Marathon Petroleum y Energas utilizan estas instalaciones para resguardar y movilizar producto, de acuerdo con fuentes del mercado energético y testimonios recabados en la región.

Este dato introduce una dimensión fundamental en el aseguramiento de más de 59 millones de litros anunciado por la Fiscalía General de la República: el combustible localizado dentro de la terminal podría pertenecer a diferentes clientes y estar relacionado con distintas operaciones comerciales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente quién es el propietario de cada lote ni qué proporción del volumen asegurado presenta irregularidades documentales.

UNA TERMINAL UTILIZADA POR DISTINTAS EMPRESAS

La instalación intervenida funciona como una terminal de almacenamiento. En este tipo de infraestructura, la empresa operadora puede resguardar productos pertenecientes a diferentes clientes, por lo que el propietario del inmueble, quien administra la terminal y el dueño del combustible no necesariamente son la misma persona o compañía.

Esta distinción resulta especialmente importante porque el cateo abarcó 10 tanques que contenían aproximadamente 33.5 millones de litros de gasolina regular, 7.2 millones de gasolina Premium y 18.2 millones de diésel.

La presencia de combustible de diferentes tipos y especificaciones es consistente con la actividad normal de una terminal que presta servicios a varias empresas. Sin una revisión de los inventarios y de la documentación correspondiente a cada cargamento, no es posible determinar qué producto pertenece a cada cliente ni establecer que todo el volumen comparte la misma situación jurídica.

Que Shell, ExxonMobil, Marathon y Energas utilicen la terminal tampoco demuestra automáticamente que el combustible asegurado sea suyo. Sin embargo, sí obliga a contemplar esa posibilidad y a revisar individualmente la propiedad y trazabilidad de los distintos lotes antes de atribuir una condición ilícita al volumen completo.

LA FGR INVESTIFA EL ORIGEN DEL COMBUSTIBLE

La propia Fiscalía ha mantenido abierta esa distinción. En su comunicación oficial señaló que se localizaron más de 59 millones de litros de hidrocarburo “de los cuales no se ha acreditado su origen” y añadió que las investigaciones continúan.

La expresión utilizada por la FGR es relevante: que el origen todavía no haya sido acreditado no equivale a una determinación definitiva de que todo el combustible sea de procedencia ilícita.

La investigación comenzó después de que el conductor de una pipa presuntamente no pudiera acreditar la trazabilidad del diésel que descargaba en una gasolinera de San Luis de la Paz. Las diligencias posteriores condujeron a cateos en distintos puntos de Guanajuato y finalmente a la terminal de San José Iturbide.

Ahora corresponde al Ministerio Público Federal revisar facturas, pedimentos de importación, registros fiscales, documentos de transporte, inventarios y movimientos de entrada y salida para reconstruir la ruta de cada cargamento.La documentación contable asegurada durante el cateo será clave para establecer si existen diferencias entre los registros y las existencias físicas, así como para identificar a los propietarios del producto depositado en cada tanque.

¿DE QUIÉN ES EL COMBUSTIBLE?

La utilización regular de la terminal por empresas reconocidas internacionalmente cambia el punto de partida para analizar el caso. Las autoridades no intervinieron un depósito improvisado, sino una instalación formal que forma parte de la infraestructura energética de la región y que presta servicios a distintos participantes del mercado.

Por ello, el volumen encontrado no puede evaluarse únicamente como una sola masa de combustible. Cada lote puede tener un propietario, un proveedor, un transportista y documentación diferente.

La eventual irregularidad de una pipa, un cargamento o uno de los clientes tampoco permitiría concluir, sin pruebas adicionales, que los 59 millones de litros almacenados comparten el mismo origen.

El aseguramiento permanece vigente y la investigación debe continuar. Pero todavía faltan respuestas precisas: qué empresas son propietarias del combustible, qué documentos respaldan cada lote, qué cantidad presenta inconsistencias y si parte del producto corresponde a operaciones regulares de Shell, ExxonMobil, Marathon, Energas u otros clientes de la terminal.