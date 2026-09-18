Gobierno de Sheinbaum anuncia que caen homicidios dolosos 75% en Guanajuato desde febrero de 2025

La exposición se realizó en Irapuato y tomó como referencia el reporte de incidencia delictiva con corte al 31 de agosto de 2026 . Según la funcionaria, febrero de 2025 representó el punto más alto de homicidios durante la actual administración, con un promedio de 12.7 casos diarios.

El promedio diario de homicidios dolosos en Guanajuato disminuyó 75% desde febrero de 2025, de acuerdo con cifras presentadas por Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) , durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum .

Desde entonces, las autoridades reportan una tendencia descendente. En junio de 2026, por ejemplo, el promedio había llegado a cuatro homicidios diarios, una reducción de 68% respecto a febrero de 2025.

LA BAJA EN HOMICIDIOS Y LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

De acuerdo con la explicación presentada por el gobierno federal, la reducción comenzó después de que se reforzara la coordinación entre autoridades federales y estatales, además de las acciones dirigidas contra personas identificadas como generadoras de violencia.

La administración estatal también ha atribuido la disminución a la estrategia de seguridad CONFIA y al trabajo conjunto con instituciones federales. En julio de 2026, el gobierno de Guanajuato informó que el promedio había bajado de 12.7 homicidios diarios en febrero de 2025 a 3.1 en julio, equivalente a una reducción de 76%.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado en distintas ocasiones la coordinación con la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo como uno de los factores detrás de la disminución. En febrero pasado, el gobierno federal reportó una caída de 65%, al comparar los 12.71 homicidios diarios de febrero de 2025 con los 4.45 registrados en enero de 2026.

MENOS DELITOS DE ALTO IMPACTO EN GUANAJUATO

El reporte presentado por el gobierno también señaló una disminución en los llamados delitos de alto impacto. Según las cifras expuestas, el promedio diario pasó de 41.8 casos en septiembre de 2024 a 23.8 en agosto de 2026, lo que representa una reducción de 43%.

Al comparar los primeros ocho meses de 2025 con el mismo periodo de 2026, también se reportaron descensos en distintos delitos:

· Robo a transportista con violencia: 60% menos.

· Secuestro: 50% menos.

· Robo a transeúnte con violencia: 40.7% menos.

· Robo de vehículo con violencia: 25.4% menos.

· Robo a negocio con violencia: 14.7% menos.

· Extorsión: 8.2% menos.

Estas cifras forman parte de la información de incidencia delictiva presentada por las autoridades. El SESNSP explica que sus registros se construyen a partir de las carpetas de investigación iniciadas y reportadas por las fiscalías y procuradurías estatales.

¿GUANAJUATO PODRÍA CERRAR 2026 CON SU MENOR CIFRA?

Durante la presentación, Marcela Figueroa señaló que la tendencia registrada podría llevar a Guanajuato a terminar 2026 con el nivel más bajo de homicidios dolosos de los últimos ocho años.

“Si continúa esta tendencia en el estado de Guanajuato, 2026 será el año con menos homicidios dolosos en los últimos ocho años”, señaló la funcionaria.

El dato anual todavía depende del comportamiento de los meses restantes del año. Por ello, la afirmación corresponde a una proyección condicionada a que la tendencia descendente continúe y no a un resultado anual definitivo.

Guanajuato ha concentrado durante años una proporción importante de los homicidios registrados en México. En agosto, el gobierno federal todavía ubicaba a la entidad entre las que concentraban la mayor cantidad de casos a nivel nacional.