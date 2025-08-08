$!Dos cateos dejan un detenido y el aseguramiento de armas y drogas en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre detenido y el aseguramiento de drogas y armas, así como vehículos, dejó el cateo de dos viviendas en Nuevo León, informó la Fiscalía General de Justicia del estado.

Uno de los inmuebles cateados se ubica en la calle Del Carmen, en la colonia Chapultepec, en San Nicolás de los Garza, en donde se aseguraron 13 armas de fuego cortas, 8 armas de fuego largas, 27 cargadores y una camioneta Honda.

TE PUEDE INTERESAR: Sentencia a hombre a 50 años de prisión por el homicidio de dos policías, en Nuevo León