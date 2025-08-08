Dos cateos dejan un detenido y el aseguramiento de armas y drogas en Nuevo León

México
/ 8 agosto 2025
    Cateo en Nuevo León deja un detenido, aseguramiento de armas, drogas y vehículos de lujo en dos viviendas vinculadas al narcomenudeo FOTO: ESPECIAL
La Fiscalía de Nuevo León informó sobre el aseguramiento de armas, drogas y vehículos en dos viviendas cateadas en San Nicolás de los Garza y Guadalupe

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre detenido y el aseguramiento de drogas y armas, así como vehículos, dejó el cateo de dos viviendas en Nuevo León, informó la Fiscalía General de Justicia del estado.

Uno de los inmuebles cateados se ubica en la calle Del Carmen, en la colonia Chapultepec, en San Nicolás de los Garza, en donde se aseguraron 13 armas de fuego cortas, 8 armas de fuego largas, 27 cargadores y una camioneta Honda.

En dicho sitio se realizó la detención de un hombre identificado como Gilberto “N”, de 40 años, quien fue puesto a disposición de un Agente del Ministerio Público especializado en narcomenudeo.

ARMAS, CARGADORES, CARTUCHOS Y VEHÍCULOS DE LUJO SON DECOMISADOS DURANTE CATEO

El otro domicilio que se intervino por parte de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y del Centro de Líneas de Investigación Preliminares Especializado en Narcomenudeo y Casos de Alto Impacto, está ubicado en la calle José Tomás Cuéllar en la colonia Contry Sol 5 sector, en el ayuntamiento de Guadalupe.

En esa segunda intervención se decomisaron: 2 armas de fuego cortas, 6 cargadores, 11 cajas con 500 cartuchos y 2 vehículos Mercedes Benz y Tesla.

En ambos inmuebles se aseguró dosis de vegetal verde y seco con las características de la marihuana. Las viviendas quedaron bajo el resguardo de la corporación correspondiente.

